Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de los clubes, al presentarse el acuerdo marco, el 19 de noviembre de 2024. MCF

El éxito del acuerdo marco del Málaga: 78 clubes y con margen de sumarse más

Con esta iniciativa, a punto de cumplir un año, la entidad malaguista se congratula por fomentar el sentimiento de pertenencia por toda la provincia

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:14

Comenta

El 19 de noviembre de 2024 comenzó un proyecto que puede marcar el devenir del Málaga. El club de Martiricos hizo oficial la implementación del ... acuerdo marco, al que se adhirieron 65 clubes de la provincia, en aras de potenciar el fútbol base malagueño. Hoy en día, poco menos de un año después, ya son 78 equipos los que suscriben este convenio, con la mira puesta en llegar en un futuro a una cifra que ronde los 120 (esta cantidad puede variar en función de los requisitos establecidos), lo que significa que ya abarca cerca del 70% de los clubes que se pretende que se sumen tarde o temprano. Esta iniciativa de captación de futbolistas prometedores ya comienza a dar sus frutos. Este periódico pudo conversar con Carlos Dávila, uno de los ideólogos de este acuerdo. En el club desde 2022, el malagueño, responsable de La Academia, detalló en profundidad todo sobre este convenio marco, que puede marcar un antes y un después en la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El éxito del acuerdo marco del Málaga: 78 clubes y con margen de sumarse más

El éxito del acuerdo marco del Málaga: 78 clubes y con margen de sumarse más