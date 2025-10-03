El éxito del acuerdo marco del Málaga: 78 clubes y con margen de sumarse más

El 19 de noviembre de 2024 comenzó un proyecto que puede marcar el devenir del Málaga. El club de Martiricos hizo oficial la implementación del ... acuerdo marco, al que se adhirieron 65 clubes de la provincia, en aras de potenciar el fútbol base malagueño. Hoy en día, poco menos de un año después, ya son 78 equipos los que suscriben este convenio, con la mira puesta en llegar en un futuro a una cifra que ronde los 120 (esta cantidad puede variar en función de los requisitos establecidos), lo que significa que ya abarca cerca del 70% de los clubes que se pretende que se sumen tarde o temprano. Esta iniciativa de captación de futbolistas prometedores ya comienza a dar sus frutos. Este periódico pudo conversar con Carlos Dávila, uno de los ideólogos de este acuerdo. En el club desde 2022, el malagueño, responsable de La Academia, detalló en profundidad todo sobre este convenio marco, que puede marcar un antes y un después en la entidad.

Esta iniciativa, según Dávila, surge cuando el actual director general, Kike Pérez llegó al club. «Uno de sus principales objetivos era el de fidelizar, afianzar y también el malaguismo por la provincia. Teníamos antes dos convenios a futuro distintos: uno con el 26 de Febrero, el Tiro de Pichón y el Puerto Malagueño y otro con muchos otros clubes de la capital. Nos reunimos con todos ellos para conocer lo que opinaban y sentían cierto malestar, quizás un poco como clubes de segunda y que el Málaga quizá no había llegado del todo a ellos. Hubo reuniones con Loren, Kike y José María (Muñoz) para hablar de esta iniciativa, y la premisa era que todos los clubes se sintieran importantes, fueran de mayor o menor categoría. Nos desplazamos en múltiples ocasiones por toda la provincia y mostrar este interés por que se unieran al proyecto, y que creíamos que les podía resultar muy positivo».

Funcionamiento del acuerdo

El acuerdo se basa en el traslado de información de los clubes adheridos al acuerdo al Málaga en materia de jugadores: «Nosotros pedimos información de jugadores. Muchas veces nuestros ojeadores ya tienen informes de estos chicos, pero también nos gusta tener el criterio de los clubes. En lo que a nosotros nos beneficia este acuerdo es en tener esta información y la fuerza que puede tener el club en cuestión en hacer que un jugador venga al Málaga, aunque en esto, evidentemente, los que tienen la última palabra son los padres. Con esto, de manera indirecta, se crea un mayor sentimiento de pertenencia, de malaguismo por toda la provincia. Queremos que los jugadores de estos clubes, aunque no lleven el escudo del Málaga, se sientan parte de él». El principal requisito para unirse es que los clubes tengan al menos un equipo de cantera, y por ello el número de posibles adheridos es variable.

Los 78 clubes firmantes del convenio marco De Málaga capital: Malaka, San Julián, 26 de Febrero, Albion FC Elite, Puerta Blanca, Campanillas, Carlinda, Churriana, Conejitos, Cortijillo Bazán, La Unidad, Málaga Litoral, Puerto Malagueño, Guadalmar, Portada Alta, Puerto de la Torre Los Morales, Roma Luz, Dos Hermanas- San Andrés, La Mosca, Los Prados y Mortadelo.

De la Costa occidental: AD Benalmádena, Benamiel, CD Benalmádena, CD Benalmádena Atlético, CD Cala Mijas, Estepona, Fútbol Banús, CD Juanito, Las Chapas, CD Mijas, CD Oso, Unión Benahavís, Vázquez Cultural, Esteponense, Fuengirola Athletic, Nueva Andalucía, Fuengirola Los Boliches y Cancelada.

De la Axarquía: El Morche, Torreño, Benagalbón, CD Costa Rincón, CD La Cala, CD Nerja, Periana, Rincón, Club Atlético Bezmiliana, Cómpeta, EF José Santa Cruz, EF Francisco Castejón, Faro de Torrox, Totalán, Algarrobo, Benamocarra y Juventud Veleño.

Del Guadalhorce y Guadalteba: Atlético Estación, Alhaurino, Álora, Athletic Coín, Atlético Alhaurín de la Torre, CD Cártama, CD Sierra de Yeguas, Unión de Sierra de las Nieves, Yunquera Paraíso Pinsapo, Pizarra Atlético y Alozaina.

De la Serranía de Ronda: Ronda Unión Deportiva.

De la comarca de Antequera y Nororma: Antequera, Archidona Atlético, Amigos del Deporte Colmenar, Casabermeja, Villanueva del Rosario, Unión Deportiva Alameda y Trabuco Deportivo.

Para las entidades que suscriben este convenio está la retribución económica por firmar a los futbolistas, que tiene un formato similar al del mecanismo de solidaridad de la FIFA, para que este reinvierta este dinero en mejorar la formación de diversas maneras. En caso de que un año el Málaga no firme a ningún futbolista de un club, este no recibe dinero de manera directa, pero esto no debe ser motivo de preocupación para ninguna de las dos partes, ya que en caso de que acabara llegando más tarde al club blanquiazul, se revisa el historial federativo del jugador y se le compensaría de todas formas. De esta manera, permanecer en el acuerdo siempre puede reportar ingresos de forma indirecta.

Tiene también beneficios a nivel social, como charlas mensuales enfocadas a diferentes ámbitos (hubo recientemente una con los entrenadores de porteros de los clubes, el del Málaga, Alfonso Herrero y Carlos López). Hay todavía algunas ausencias, como el Marbella, el Juventud de Torremolinos o el Tiro de Pichón, entre otros. Sobre esto y otros clubes que todavía no se han unido, Dávila se mostró muy tranquilo: «Queremos que todos se sientan importantes, porque lo son, y no hagamos distinciones. Hay clubes que quizá al principio eran reticentes, y ahora se han interesado al ver el trabajo que se está haciendo. Se mantienen conversaciones con muchos de ellos».