Otro entrenamiento sin Niño y con sólo veinte disponibles para viajar a Santander
Si el delantero no termina de mejorar de sus molestias en un tobillo, Pellicer puede decidir contar con algún jugador del filial, además de Recio, para el choque del domingo ante el Racing
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 12:52
La semana de preparación del duelo de este domingo (18.30 horas) ante el Racing avanza y el panorama de la enfermería no evoluciona favorablemente, ... al menos en lo que respecta al único futbolista que se podría recuperar a tiempo para el choque en Santander, Adrián Niño, que sigue al margen por sus molestias en el tobillo izquierdo.
Parece cada vez más improbable que el delantero roteño esté en la expedición a Santander, aunque no se puede descartar todavía. Su ausencia sería la novena (sumada al sancionado Galilea, además de Izan Merino, Puga, Moussa, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Joaquín).
Además, el lateral del Malagueño Rafita sigue entrenándose con el equipo. De confirmarse las nueve bajas, quedarían veinte jugadores disponibles (dos porteros), contando a Recio, ya un habitual en las convocatorias. Sergio Pellicer deberá decidir si cuenta con integrantes del filial (que compiten el mismo día en Segunda RFEF). De lo contrario, serán tres efectivos menos que el máximo permitido para un partido.
El director deportivo, Loren Juarros, siguió la sesión de trabajo, en un momento delicado de la temporada, con tres derrotas seguidas del equipo (ante Huesca, Cádiz y Burgos) y con el entrenador, Sergio Pellicer, sancionado sin sentarse en el banquillo en las tres próximas citas.
