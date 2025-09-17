Menos de 500 entradas a la venta para el derbi del domingo del Málaga ante el Cádiz

No habrá lluvia en el Málaga Cádiz del domingo (18.30 horas) en La Rosaleda, de la sexta jornada liguera en Segunda, a diferencia de ... lo sucedido la pasada campaña, en un choque en la segunda vuelta que coincidió con una primavera muy pródiga en precipitaciones.

La ilusión del malaguismo en una temporada mejor y el buen comienzo liguero del Cádiz, situado en puestos de 'play-off', han generado una alta expectación en el encuentro del fin de semana, hasta el punto de que este miércoles al mediodía ya quedaban menos de 500 entradas en taquilla.

Hay que recordar que el Málaga tiene 26.600 socios y sólo se sacan a la venta en torno a 3.000 por partido (el aforo del estadio es de 30.000). Exactamente a las doce del mediodía eran 460 las que estaban disponibles, auque está cifra no sólo decrece, sino que se puede ir alimentando con las devoluciones de abonados que no pueden acudir a la cita.

La media de liberación de entradas llega a 1.600 (hay una opción habilitada en la web de taquilla), pero cara a este compromiso apenas ha habido unas 200, un indicio quizás de la expectación que ha generado este partido. Además, al Cádiz se le han ofrecido 400 localidades (a 20 euros) en la zona habitual para las aficiones visitantes, y no ha habido devoluciones.

De momento, el mejor dato de asistencia a La Rosaleda esta campaña son los 26.601 aficionados que se dieron cita en otro derbi, ante el Granada, una cifra que casi coincide con la de socios. El partido este domingo fue dfeclarado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.