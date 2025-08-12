Empieza el jaleo

Ya no hay más que hablar. Ni escribir. LaLiga, con toda su parafernalia, está lista para echar a rodar Y el Málaga parece estar haciendo ... bien las cosas, hasta el punto de que ha querido ir a Oxford, no a doctorarse sino a tratar de aprender algo nuevo, que no sido precisamente el resultado del partido, tras haber ganado al Antequera y al Almería.

El quinto partido, que parecía el más complicado, lo resolvió no solamente favorable, sino con brillantez. El Málaga se enfrentaba a un Betis lleno de estrellas que podía poner las cosas difíciles a los malaguistas. Sin embargo, el Betis empezó por no responder a su bien ganada fama y permitió que el Málaga se le subiera a las barbas. Y dentro de ese nuevo Málaga que esperamos ilusionados se confirmaba el estrellato de un canterano que ya al término de la pasada campaña se dejó notar con estridencia; me refiero a Larrubia, cuyo partido fue todo un espectáculo que, atención al dato, no debiera exagerarse ni exigirle más de lo debido; tenemos el caso de Antoñito.

Sobre Isco, que compareció en el partido como un detalle a los aficionados malaguistas sin estar preparado, acabó con el hecho desafortunado de una lesión en la que no hubo intencionalidad alguna de Larrubia, que fue el primero en disculparse.

Visto lo visto y lo no visto, la realidad es que estamos metidos en el lío, en el jaleo más bien. Cuando aún no se ha sacado de centro, se impone un parte de incidencias de los equipos que se prevé que vuelvan a mandar en laLiga, con el Málaga por otro lado. tres de los mejores porteros (Ter Stegen, Jon García y nuestro Alfonso Herrero) están dando quebraderos de cabeza a sus clubes. Los azulgrana, por los habituales problema de cada inicio de temporada y el malaguista, por un desafortunado incidente, balón por medio. Pero pelillos a la mar, agarrémonos a la buena impresión que ha causado el nuevo Málaga de Pellicer y que ese encuentro inaugural de la Liga ante el Elbar, los tres puntos, sea el comienzo de esa temporada con la que todos soñamos. Esa es la cuestión.