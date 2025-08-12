Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cuestión

Empieza el jaleo

Manuel Castillo

Manuel Castillo

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Ya no hay más que hablar. Ni escribir. LaLiga, con toda su parafernalia, está lista para echar a rodar Y el Málaga parece estar haciendo ... bien las cosas, hasta el punto de que ha querido ir a Oxford, no a doctorarse sino a tratar de aprender algo nuevo, que no sido precisamente el resultado del partido, tras haber ganado al Antequera y al Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  5. 5 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Empieza el jaleo