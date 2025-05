El Eldense, 20 jornadas anclado a la zona de descenso

El Málaga juega el domingo (18.30 horas) su 'final' en el Pepico Amat. El Eldense regresó tras la segunda vuelta con el objetivo de ... recortar puntos para salir del descenso, en ese momento a sólo dos puntos de la salvación. Hizo los ajustes habituales en este tipo de situaciones: cambió de entrenador (se marchó Dani Ponz y llegó el experimentado José Luis Oltra) y trajo muchos refuerzos (diez, uno de ellos después de enero). Poco queda del Eldense que visitó La Rosaleda hace unos meses.

Durante los meses de febrero y marzo, el conjunto de Elda metió miedo a más de uno, acercándose a la decimoctava plaza, que durante este tiempo a menudo ha ocupado el Zaragoza. En su sprint, logró cuatro victorias en los primeros siete partidos con Oltra en el banquillo, en los que llegó a estar a sólo un punto de la permanencia (venció en La Romareda por 2-4), pero el cuadro zapatero ha llegado al tramo decisivo desfondado: apenas ha logrado un punto de los últimos doce posibles, una serie de partidos en los que dos de sus rivales más directos, como eran el propio Málaga y el Zaragoza lograron siete y cinco, respectivamente, distanciándose de nuevo. Cayó en su estadio frente al Sporting de forma agónica, lo que mermó psicológicamente al equipo para el siguiente encuentro, en el que perdió de nuevo, en A Malata ante el descendido Racing de Ferrol (1-0). La jornada pasada el Almería goleó al Eldense (5-0), que parece ya herido de gravedad, situado a cinco puntos del conjunto maño antes de la jornada.

Ampliar Dani Ponz y José Luis Oltra, los dos entrenadores del Eldense esta temporada. CD ELDENSE SAD

A pesar de estar cerca de salir del descenso en algunos momentos de la segunda vuelta, la realidad es que el cuadro alicantino no ha sido capaz de escapar de la zona de peligro en 20 jornadas, si bien es cierto que tampoco ha bajado de la decimonovena plaza. No cabe duda de que debe ser una situación desmoralizante.

No obstante, el Eldense es consciente de que el partido del domingo es su última bala para intentar aferrarse al sueño de la permanencia, por lo que afronta este duelo como una 'final'. Cualquier resultado que no sea el triunfo lo dejaría con muy pocas opciones (por no decir ninguna ya que sería matemáticamente todavía posible, pero poco probable) de salir del descenso.

Todo apunta a que Oltra no podrá contar con Piña y Diego Méndez (afirmó en rueda de prensa que tampoco estará Masca), ya que padecen molestias musculares, aunque recuperará para este duelo al centrocampista Sergio Ortuño tras cumplir el partido de suspensión y es un jugador imprescindible. Piña, central, es una pieza importante para la zaga (31 partidos este curso). Méndez, en cambio, fue firmado en el mes de enero y ha tenido un papel residual hasta el momento (sólo cinco encuentros).

Fichar al peso

Como a menudo ocurre cuando un equipo se encuentra en una situación crítica, el Eldense hizo muchas incorporaciones invernales. A saber: el exblanquiazul Sekou Gassama; Raúl Parra; Masca; Diego Collado; Javi Llabrés; Álvaro Aceves; Diego Méndez; Fede Vico; Barzic y Diawara, este último después del mes de enero.

Ampliar Diego Méndez, Masca y Barzic, tres de los diez fichajes invernales que ha hecho el Eldense. CD ELDENSE SAD

Varios de ellos, especialmente los atacantes Masca o Llabrés, han contribuido en la mejoría inmediata de los azulgrana, pero fichar muchos jugadores no siempre garantiza el éxito, como se ha podido ver en otros equipos esta campaña que han adoptado esta misma estrategia. El mercado invernal debe servir para tapar las carencias del equipo con refuerzos de perfiles específicos, pero tantos nombres son un claro síntoma de una planificación deportiva defectuosa y que ya tiene difícil solución.