Dorrio se entrena con sus compañeros antes de su presentación

El último fichaje del Málaga, que será presentado sobre las 12.30 horas de este miércoles, el extremo Josué Dorrio, se entrenó por la mañana ... con el resto de sus compañeros del Málaga a pocas horas de su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. El bilbaíno de 31 años, como explicó Pellicer, sigue un plan específico para ponerse a punto físicamente, ya que si bien se ha ejercitado en solitario durante el verano (y en sus primeras sesiones como malaguista), hay una evidente diferencia entre hacer una pretemporada con un equipo y entrenarse solo, tanto en el apartado físico como en el de la competición, y pueden tardar un poco en adquirirse de nuevo.

El entrenador malaguista añadió que se le propuso este plan para evitar, en la medida de lo posible, que se repita lo acontecido con otro fichaje que viene del Ferrol, Eneko Jauregi, que pocos días después de llegar y de disputar sus primeros minutos como jugador del Málaga en el amistoso contra el Antequera, cayó lesionado. El atacante ha vuelto recientemente a la dinámica del grupo, entrando en la lista para el partido de Las Palmas (y saltó a calentar como un posible cambio), aunque todavía no ha debutado en partido oficial.

Dorrio firmó el 28 de agosto como nuevo jugador del Málaga, convirtiéndose en el sexto refuerzo en el mercado estival. Su posición predilecta es la de extremo derecho, a pierna natural, aunque también es capaz de jugar por la izquierda. En sus dos últimas temporadas, las únicas que ha jugado en Segunda División, fue de lo poco rescatable de Amorebieta y Racing de Ferrol, dos clubes que acabaron descendiendo. A priori parte como suplente de David Larrubia, la piedra angular del proyecto blanquiazul actual.

El resto del grupo, salvo Álex Pastor, Luismi, Moussa y Ramón (estos dos se entrenaron al margen) y Adrián Niño (concentrado con la selección española sub-21), junto con algunas piezas del filial (Recio por necesidades del guion, el portero Jorge Ruiz, Rafa y Aarón Ochoa, aunque son jugadores del primer equipo aunque sin ficha del mismo), se entrenaron con total normalidad a pocos días del primer derbi andaluz de la temporada, frente al Granada (sábado, 21.00 horas) en La Rosaleda.