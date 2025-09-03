Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dorrio, durante el entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

Dorrio se entrena con sus compañeros antes de su presentación

El bilbaíno sigue un plan específico para su puesta a punto tras pasar todo el verano ejercitándose en solitario

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:01

El último fichaje del Málaga, que será presentado sobre las 12.30 horas de este miércoles, el extremo Josué Dorrio, se entrenó por la mañana ... con el resto de sus compañeros del Málaga a pocas horas de su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. El bilbaíno de 31 años, como explicó Pellicer, sigue un plan específico para ponerse a punto físicamente, ya que si bien se ha ejercitado en solitario durante el verano (y en sus primeras sesiones como malaguista), hay una evidente diferencia entre hacer una pretemporada con un equipo y entrenarse solo, tanto en el apartado físico como en el de la competición, y pueden tardar un poco en adquirirse de nuevo.

