El Málaga se queda con la miel en los labios Mereció mejor suerte en Zaragoza tras adelantarse dos veces en el marcador; suma ocho partidos sin ganar y entra en la zona de descenso ANTONIO GÓNGORA Jueves, 3 octubre 2019, 23:38

2 ZARAGOZA 2 MÁLAGA Árbitro Ocón Arraiz (del Comité Riojano). Amonestó a Javi Ros, Soro, Lombán, Juan Carlos, Ismael y Benkhemassa. Goles 0-1, minuto 3: Sadiku recibe un centro de Ismael que remata al fondo de las mallas. 1-1, minuto 42: Luis Suárez gana la partida a los defensas y logra batir a Munir. 1-2, minuto 89: Lombán adelanta al Málaga en un remate de cabeza a saque de córner. 2-1, minuto 90: Raúl Guti iguala el tanteador al aparecer libre de marca en el segundo palo.

El Málaga volvió a merecer más que un empate. No pudo aguantar en su última ventaja más que un minuto y al final recibió el tanto de la igualada. Suma un punto que no le vale para evitar la zona de descenso y acumular ocho partidos seguidos sin lograr la victoria. Pese a su buen encuentro en La Romareda, sigue bajando posiciones en la clasificación. Estuvo dos veces por delante en el marcador, acarició el triunfo más que nunca (al margen del primer partido, el que ganó en Santander), pero la suerte no estuvo de su parte. Un desajuste fatal cuando estaba a punto de comenzar el descuento dio al traste con una oportunidad excelente para sumar un triunfo que se está convirtiendo ya en una urgencia.

El equipo malagueño funcionó bien, frenó a su rival y fue capaz de tener algo más de acierto que otras veces, lo que le sirvió para ponerse por delante muy pronto. Quedaba mucho encuentro y el Zaragoza igualó el marcador antes del descanso, pero la clave estuvo en el segundo periodo. El juego estaba equilibrado, aunque la mejor oportunidad fue para Sadiku de nuevo, que había marcado el 0-1, y para colmo volvió a adelantar a su equipo Lombán en el minuto 89. Aunque la ventaja duró poco más de un minuto, lo que resultó hasta cruel.

Víctor cambió la banda derecha del equipo para medirse al Zaragoza. Ismael entró en el lateral por la lesión de Cifu, mientras que utilizó a Keko en el extremo. El resto del once fue el mismo que empató contra el Sporting. Y el arranque fue excelente, ya que, a la buena imagen habitual del equipo, se le unió el acierto cara al gol al conseguir Sadiku el tanto que adelantaba al cuadro de Martiricos de una forma rápida. La Romareda enmudeció con el magnífico comienzo del rival.

Más posesión local

Pudo llegar pronto el empate por medio de Papunashvili, aunque su lanzamiento se estrelló en el poste derecho de Munir. Pero el Zaragoza sólo disponía de la posesión, sin controlar por completo el juego. El Málaga apostó más por el contragolpe, pero sin renunciar al juego combinativo. De hecho, llegaron más oportunidades por medio de Sadiku, pero el marcador se mantenía invariable, con un gran despliegue del cuadro de Víctor ante un rival que pretendía llegar intentando trenzar las jugadas.

Y Papunashvili dispuso de otra ocasión, si bien fue de nuevo Sadiku en que contó con la oportunidad más clara para aumentar el marcador: no pudo superar a Cristian Álvarez en un 'mano a mano'. Parecía que no habría cambios antes del descanso, pero apareció un mínimo desajuste en la defensa visitante que permitió a Luis Suárez recibir el balón y disponer de una opción de disparo para batir a Munir.

El plan del Málaga, pese al tanto encajado, estaba funcionando. El Zaragoza, invicto esta temporada, no podía profundizar y sus opciones comenzaron a ser menos peligrosas, mientras que Sadiku volvió a tener otra ocasión clara, pero no pudo superar al meta rival. Los hombres de Víctor estaban haciendo méritos de nuevo para tener mejor suerte, aunque parecía difícil deshacer ya la igualada. Pero el encuentro estaba equilibrado y abierto cara a los últimos minutos, a la espera de una acción individual o algún error.

Y llegaron más ocasiones y los goles en los instantes finales. Primero fue el Málaga el que consiguió adelantarse otra vez por medio de Lombán en un saque de córner. Su remate de cabeza parecía definitivo y hubiera dado oxígeno en la clasificación al cuadro blanquiazul. Pero la suerte volvió a estar de espalda. Los visitantes, a los que le anularon un gol que pudo ser legal, no fueron capaces de aguantar con ventaja más de un minuto, el tiempo que tardó Raúl Guti en volver a empatar. Y siguió presionando el Zaragoza, aunque todo acabó con la igualada cuando el conjunto malagueño tuvo en sus manos el triunfo. Otra vez, un buen partido y sin ninguna suerte.