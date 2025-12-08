Directo | Málaga-Zaragoza de Segunda División
Los malaguistas reciben a los maños en un partido crucial para consolidar la reacción de los últimos partidos ligueros y alejarse de la zona de descenso
Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido
Málaga
Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:01
19:10
¿Repetirá once Funes?
En breve, tendremos la confirmación de las alineaciones de Málaga y Zaragoza, pero el cuadro de La Rosaleda podría repetir once por tercera jornada seguida.
19:08
Recaudación benéfica del partido
El Málaga informa de que la recaudación de este partido irá para ADIMI (Asociación para personas con Discapacidad Intelectual de Mijas), que trabaja desde hace más de 40 años para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como la de sus familias.
Con atención temprana, rehabilitación, terapia ocupacional, formación, talleres especializados y programas de apoyo familiar, ADIMI acompaña a cada persona en su camino hacia la autonomía, el aprendizaje y el bienestar.
19:07
El paseo matinal de la expedición del Zaragoza
🚶🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/cicPV6jTfl— Real Zaragoza (@RealZaragoza) December 8, 2025
19:06
Con motivo del 𝟏𝟐𝟓 aniversario del Gneisenau, el equipo saltará al campo con el escudo de la ciudad de Málaga.— Málaga CF (@MalagaCF) December 8, 2025
Un gesto para honrar la historia que definió la identidad de una Málaga Muy Hospitalaria 💚💜 pic.twitter.com/Eadom2iWyk
19:04
Asi ha sido la llegada del Málaga a La Rosaleda (vídeo de Jorge Garrido)
19:02
¡¡Comenzamos!!
¡Buenas noches desde La Rosaleda!
Comenzamos hoy una edición muy especial del directo del partido del Málaga. Por primera vez en décadas estamos en La Rosaleda sin tener nuestra redacción a un paso, tras el traslado de la misma a la plaza de Félix Sáenz, Es un día también distinto porque todos extrañamos la ausencia del fotógrafo de 'As' Paco Rodríguez, fallecido el pasado miércoles en Rincón de la Victoria. El más veterano de los profesionales que cubrimos la información del Málaga. La vida sigue y toca empezar con la narración de este Málaga-Zaragoza.
18:17

