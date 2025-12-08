Directo | Málaga-Zaragoza de Segunda División

19:08

Recaudación benéfica del partido

El Málaga informa de que la recaudación de este partido irá para ADIMI (Asociación para personas con Discapacidad Intelectual de Mijas), que trabaja desde hace más de 40 años para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como la de sus familias.

Con atención temprana, rehabilitación, terapia ocupacional, formación, talleres especializados y programas de apoyo familiar, ADIMI acompaña a cada persona en su camino hacia la autonomía, el aprendizaje y el bienestar.