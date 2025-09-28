Directo | Burgos-Málaga

15:21

Importante

¡Ya tenemos las alineaciones!

Las tres novedades en el once de Sergio Pellicer con respecto al once de la pasada jornada son Dani Sánchez, Rafa y Lobete.

El lateral ocupará el puesto de Víctor, Rafa a priori jugará de medio punta y Dani Lorenzo como acompañante de Juanpe en el doble 'pivote' (no es titular Brasanac) y Lobete partirá como extremo izquierdo como recambio de Niño.

De esta manera, la alineación del Málaga para el partido frente al Burgos está compuesta por Alfonso Herrero en portería; Murillo, Galilea, Montero y Dani Sánchez en defensa; Juanpe y Dani Lorenzo por delante de la zaga, con Larrubia, Rafa y Lobete por detrás de Chupete.