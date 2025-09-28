Directo | Burgos-Málaga
El cuadro burgalés es un equipo muy fuerte en El Plantío, donde los malaguistas apenas han ganado en una ocasión en sus doce visitas
Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:00
15:28
Este es el once del Burgos
Ramis sale con Cantero en portería; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra y Florian Miguel en defensa; Morante y Atienza en el doble 'pivote', David Gónzalez por la derecha, Íñigo Córdoba por la izquierda, y Appin por detrás del 'nueve' Fer Niño.
15:21
¡Ya tenemos las alineaciones!
Las tres novedades en el once de Sergio Pellicer con respecto al once de la pasada jornada son Dani Sánchez, Rafa y Lobete.
El lateral ocupará el puesto de Víctor, Rafa a priori jugará de medio punta y Dani Lorenzo como acompañante de Juanpe en el doble 'pivote' (no es titular Brasanac) y Lobete partirá como extremo izquierdo como recambio de Niño.
De esta manera, la alineación del Málaga para el partido frente al Burgos está compuesta por Alfonso Herrero en portería; Murillo, Galilea, Montero y Dani Sánchez en defensa; Juanpe y Dani Lorenzo por delante de la zaga, con Larrubia, Rafa y Lobete por detrás de Chupete.
15:04
¡Cooooomenzamos!
Sean todos bienvenidos a la narración del Burgos-Málaga, correspondiente a la séptima jornada de Segunda División.
Con el objetivo de poner fin a la racha de derrotas, el conjunto blanquiazul visita El Plantío, un estadio históricamente gafe, con ocho bajas en su plantilla.
13:55
