Dioni: «He cumplido un sueño de pequeño y ha sido corto, pero intenso y bonito»

Nervios y emoción a flor de piel en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Dioni, en presencia de varios consejeros, el director ... deportivo, Loren Juarros, y familiares y amigos, se despidió oficialmente del malaguismo, un trago siempre complicado, pero que seguramente encaró con la satisfacción del deber cumplido, de la conciencia tranquila, y de mantener el cariño de la afición tras sus dos temporadas en el equipo.

Dioni, emocionado en su comparencia. SALVADOR SALAS

«Sabía que este era un proyecto de gente joven y siempre lo he tenido en la mente. En la época en que estaba muy bien pensaba que estaba en la dirección correcta, pero perdí protagonismo (en el periodo de la segunda vuelta), no jugué tantos minutos y ahora llega gente joven de la cantera que lo va a hacer muy bien», manifestó el jugador de 35 años con sorprendente sobriedad y humildad.

«Cuando hablé con Loren y con Capote no hubo ni una cosa negativa, así que sólo queda darles las gracias (por apostar por él hace dos veranos)», continuó. «No se trata de merecer o no merecer. He trabajado para seguir. Creía que estaba en la línea, pero es fútbol. Me voy contento y ponerte a pensar ahora por qué no ha sido o qué podría haber hecho no va a arreglar nada. Estoy agradecido por la oportunidad, y ahora estaré desde fuera desde la grada o desde la tele viendo al equipo», concluyó a la hora de analizar la decisión del club de no plantearle propuesta de renovación al acabar contrato.

Ampliar Dioni saluda a Loren Juarros al término de su comparecencia. SALVADOR SALAS

Antes de estas explicaciones, se proyectó un vídeo con imágenes de su etapa y se vieron sus siete goles esta campaña en Segunda (fueron ocho en el curso en Primera RFEF). «Parece que fue ayer cuando vine, pero hace ya dos temporadas y el tiempo pasa muy rápido. Ha sido corto, pero intenso, y muy bonito. He cumplido un sueño de pequeño, que era jugar en el equipo de mi tierra. Estoy super orgulloso de lo que ha pasado, y no todo el mundo puede decir lo mismo», afirmó esta vez sí conteniendo las lágrimas y la emoción.

Sobre todo cuando llegó el capítulo de reconocer todos los apoyos recibidos: «Quiero dar las gracias al club y a toda la gente que trabaja en él, a mi familia, a mi mujer y mis niños, que me han aguantado, porque me tomo muy a pecho la profesión».

«He leído cosas como que me iba a retirar o a quedar en Málaga. Tengo fútbol para rato, y no sé si serán dos o tres años más, pero estoy en el mercado», dijo sobre su futuro

«Lo sabía que lo íbamos a hacer», se pudo ver en el vídeo proyectado afirmar a un emocionado Dioni en el vestuario del Nou Estadi tras el ascenso a Segunda. Por eso también, cuando se le preguntó por sus mejores momentos en el Málaga, tuvo clara la respuesta. «Veías cómo se te iba y pensabas que hay que intentarlo, y al final se consigue. Las cosas más dificiles en el fútbol se saborean mejor y son las que se quedan en el recuerdo», dijo. Se rememora mucho el gol de Antoñito, pero el logró el anterior, que puso los cimientos de la reacción. Además, Dioni se acordó de otra fecha: «Me quedo con el momento en que fiché, el primer día. Vine aquí a firmar, a la primera rueda de prensa y lo tengo grabado».

¿Y cuál será el futuro de Dioni? «He leído cosas como que me iba a retirar o a quedar en Málaga. Tengo fútbol para rato, y no sé si serán dos o tres años más, pero estoy en el mercado. Quiero encontrar otro sitio en el que esté la familia a gusto. Me da igual la categoría, si es Norte o Sur o si es en el extranjero», zanjó.

«Se están haciendo las cosas bien. Al llegar a Primera RFEF empezó un proyecto bonito, de cantera, con gente joven. Se ha unido la afición con los jugadores y van todos de la mano»

Dioni ya tiene el relevo en casa, a falta de algún fichaje en la delantera, y fue muy deportivo a la hora de hablar de la irrupción de Chupete. «Al final, he estado en muchos equipos y siempre que sube alguien del filial se notaba la diferencia. Aquí en el Málaga se aprecia menos, por no decir casi nada. Han salido una gran cantidad de jugadores en los últimos años», sostuvo.

Por último, Dioni se refirió al proyecto del Málaga y a las opciones de ascenso: «Ojalá sea lo más pronto posible. Se están haciendo las cosas bien. No es bueno bajar de categoría, pero al llegar a Primera RFEF ha empezado un proyecto bonito, de cantera, con gente joven. Se ha unido la afición con los jugadores y van todos de la mano, y estamos en el camino, pero es duro y difícil, aunque en el fútbol todo se puede».