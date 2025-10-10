Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Estepona-Málaga de la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada pasada. Salvador Salas

El derbi copero del Málaga contra el Estepona ya tiene día y hora

El duelo regional de la primera ronda de la Copa del Rey ya se dio la temporada pasada, en la que el conjunto esteponero sorprendió al de Martiricos con un triunfo en la prórroga (3-2)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El lunes se celebró el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en el que el azar volvió a cruzar al Málaga ... y al Estepona. En el duelo de la temporada pasada, que se disputó en La Línea de la Concepción en lugar del Estadio Muñoz Pérez de Estepona, el conjunto esteponero sorprendió al de Martiricos, remontando el duelo en la prórroga (3-2). En esta ocasión, el equipo local sí que ejercerá como tal. El encuentro copero ya tiene fecha y hora: será el jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.

