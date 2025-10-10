El derbi copero del Málaga contra el Estepona ya tiene día y hora El duelo regional de la primera ronda de la Copa del Rey ya se dio la temporada pasada, en la que el conjunto esteponero sorprendió al de Martiricos con un triunfo en la prórroga (3-2)

Imagen del Estepona-Málaga de la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada pasada.

Jorge Garrido Málaga Viernes, 10 de octubre 2025, 14:39 Comenta Compartir

El lunes se celebró el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en el que el azar volvió a cruzar al Málaga ... y al Estepona. En el duelo de la temporada pasada, que se disputó en La Línea de la Concepción en lugar del Estadio Muñoz Pérez de Estepona, el conjunto esteponero sorprendió al de Martiricos, remontando el duelo en la prórroga (3-2). En esta ocasión, el equipo local sí que ejercerá como tal. El encuentro copero ya tiene fecha y hora: será el jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.

El Estepona se enfrentará al primer equipo y al filial del Málaga en menos de veinte días. El Malagueño recibe al conjunto que dirige Xavi Molist este domingo a las 12.00 horas, aunque este compromiso liguero no se jugará en el campo principal de La Academia en el que juega el segundo equipo malaguista como local normalmente, sino que será en el PFC Cártama, correspondiente a la sexta jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF. Después será el enfrentamiento regional en la Copa del Rey. La crisis liguera que padecen los hombres de Pellicer harían poco digerible otra debacle copera como la del curso pasado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión