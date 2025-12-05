Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Dani Lorenzo, en un entrenamiento. MIGUE FERNÁNDEZ

Dani Lorenzo y Joaquín se entrenan con normalidad, y Arriaza se va con el filial

El Málaga prepara el importante choque del lunes ante el Zaragoza, para el que recupera jugadores, aunque no todavía a Juanpe

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:58

Comenta

El Málaga prepara ya en La Rosaleda el importante duelo de este lunes ante el Zaragoza (20.30 horas), para el que recupera, como se ... preveía, a Joaquín y Dani Lorenzo, por sendos procesos virales que les impidieron estar en la Copa del Rey ante el Talavera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Lorenzo y Joaquín se entrenan con normalidad, y Arriaza se va con el filial

Dani Lorenzo y Joaquín se entrenan con normalidad, y Arriaza se va con el filial