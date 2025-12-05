Dani Lorenzo y Joaquín se entrenan con normalidad, y Arriaza se va con el filial

El Málaga prepara ya en La Rosaleda el importante duelo de este lunes ante el Zaragoza (20.30 horas), para el que recupera, como se ... preveía, a Joaquín y Dani Lorenzo, por sendos procesos virales que les impidieron estar en la Copa del Rey ante el Talavera.

El extremo ni siquiera viajó a tierras manchegas, mientras que el medio centro fue baja de última hora en el partido. Ambos se entrenaron este jueves en el Anexo, sesión de trabajo en la que no estuvo Arriaza, que jugará con el filial este sábado ante la Deportiva Minera en Segunda RFEF. Esto no implica que no pueda estar convocado el lunes, 48 horas después. En la misma situación puede estar Rafita, aunque la plantilla tiene dos laterales derecho con ficha profesional.

Por lo demás, Moussa cada vez hace un trabajo más intenso en los entrenamiemtos, aunque no total, y le quedarán semanas para reaparecer en la competición. Juanpe puede ser el más próximo en volver, aunque aún sin fecha de vuelta, como Brasanac, al que no se espera hasta 2026.