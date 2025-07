Dani Lorenzo: «Creo que hay una muy buena base para hacer algo bonito»

Adrián Niño se mostró contento al término del Málaga-Antequera, el primer partido de pretemporada para ambos clubes, que se saldó con un aplastante 5- ... 0 para el cuadro blanquiazul, un resultado al que contribuyó con dos tantos en la segunda parte. «El equipo ha hecho un partidazo y yo en lo personal he empezado con buen pie. Hemos demostrado lo que estamos haciendo en los entrenamientos. Estoy muy contento», dijo primero. Pese a ser el último fichaje, reconoció que está poniendo de su parte para aclimatarse al equipo lo antes posible: «Llevo poco tiempo, pero me estoy intentando adaptar rápido con los compañeros para empezar a jugar bien lo antes posible».

El doblete, asegura, le da confianza cara al futuro. Así funcionan los delanteros, que se nutren de los goles. Esta tarde de sábado demostró que sabe marcarlos: «Te da confianza. He venido aquí para hacer lo que mejor sé, marcar goles, y empezar con buen pie es bueno para la confianza». Pellicer lo cambió en el segundo tiempo, tras más de media hora en el campo, y le dijo algo al oído: «Me ha felicitado. Llevo poco entrenando, tres entrenamientos. Me ha dicho que está bien y lo he completado después con una carrera».

Dani Lorenzo fue otra de las caras felices de la jornada. Tras reaparecer al final de la pasada temporada, aunque de una manera casi simbólica, se inventó un jugadón para hacer el quinto del día en La Academia. «Contento, después de tanto tiempo con el tema de la lesión echaba de menos verme en el campo. Desde fuera lo ves de otra manera y lo único que quieres es jugar con los compañeros. Con ganas de más», dijo. «Estoy con los pies en el suelo después de la lesión. Quiero seguir sumando minutos y puliendo el físico y las sensaciones, que han sido inmejorables», agregó antes de quitarse presión de encima cuando fue preguntado por si esta tiene que ser, por fin, su temporada: «No quiero esa presión. Prefiero ir día a día y disfrutar. El año pasado pensaba lo mismo y al final, entre una cosa y otra no pude sacar mi mejor versión. Intento dar lo mejor de mí siempre».

Esperanza en el futuro

A nivel grupal ve un grupo capaz de luchar por cotas altas: «Lo hemos estado hablando esta semana. Hemos vuelto bien de las vacaciones. Con el grupo que tenemos de estos años y los que se han incorporado creo que hay una muy buena base para hacer algo bonito». En la competencia ve una oportunidad para que todos den un paso al frente: «De eso se trata. Al final somos muchos y la competencia es buena porque saca lo mejor de cada uno. Un día puedo ser yo y otro, el compañero, pero lo importante es que estemos todos enchufados para conseguir ese objetivo común».

Más allá, para los nuevos fichajes sólo tuvo buenas palabras: «Se han adaptado muy rápido. Me he sentido muy cómodo con los que me ha tocado jugar hoy, pero también en los entrenamientos. Creo que van a aportar mucho este año».