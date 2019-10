Luis: «No creo que el Málaga vaya a desaparecer» Luis, ayer en el Anexo de La Rosaleda, donde se entrena estos días el equipo. / SALVADOR SALAS El canterano ha conseguido ser titular en el actual Málaga tras dos temporadas cedido y quiere «mantener el ritmo» de su crecimiento BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 18 octubre 2019, 02:24

Es un año clave para Luis Muñoz (23-02-1997, Málaga). El jugador regresó al Málaga este curso tras dos temporadas de 'mili' fuera de casa. Pasó por Lugo y Córdoba, y en su tercera temporada como sénior ha conseguido hacerse un hueco de titular en el actual Málaga, plagado de circustancias. En su último año de contrato con la entidad blanquiazul, con la que lleva vinculado desde los 12 años, se ha convertido en el cerebro que el técnico Víctor buscaba para poner orden. Cada vez tiene más peso en el vestuario y no quiere dar freno a su crecimiento de juego y de forma a pesar de un esguince leve de rodilla que sufrió ante el Cádiz. Quiere estar en la final del domingo en Riazor a toda costa.

–¿Cómo se encuentra?

–Con un poco de molestias después del golpe contra el Cádiz. Me hice pruebas y salió que tengo un poco de inflamación en la rodilla. Aun así voy a intentar volver lo antes posible. Forzaré para estar en el partido ante el Deportivo.

–¿Podría detallar su lesión?

–Sí. Según lo entendí por lo que me dijo el doctor me llevé un golpe en el minuto 30 de la primera parte contra el Cádiz, pero seguí jugando porque no me dolía. Pero al final se me inflamó la pata de ganso–-la zona que protege la zona interna de la rodilla como los ligamentos– se inflamó y soltó el líquido que segrega normalmente para proteger la articulación. Lo que estamos es intentando bajar esa inflamación, porque no tengo nada dañado. Estoy también con un tratamiento especial fuera del club que me ha mandado el doctor.

–¿Por qué quiere forzar?

–Yo siempre quiero jugar, y más siendo un partido importante esta semana, contra un rival que está abajo en la clasificación con nosotros. Es en su campo, que es bonito, histórico y seguro que se llenará. Quiero estar para ayudar a sacar los tres puntos.

–¿Qué le dicen el entrenador y el doctor?

–Que habrá que ver la evolución. De momento estoy tratándome con hielo, ejercitándome en el gimnasio. Así que veremos cómo va. De momento, está reaccionando muy bien. Esperemos que siga así y llegue al partido.

–Cambiando de tema... parece que el equipo ya se ha repuesto tras la derrota contra el Cádiz. ¿Es así?

–Sí, cada semana nos motivamos para jugar los partidos. Estuvimos viendo el último, el míster siempre nos los pone, y por ocasiones, posesión de balón y circustancias, fuimos superiores. Ellos sólo fueron mejores a la hora de definir. Creemos que eso es también un poco de suerte y esperamos pasar pronto de esta mala racha. Porque creo que es solo eso. Los datos de nuestros partidos son buenos. Excepto ante el Huesca, en todos hemos podido ganar.

–Le noto muy enchufado...

–Quería asentarme en el equipo de mi tierra, donde me he criado jugando desde categoría infantil. Quería sentirme importante aquí después de las dos cesiones en Lugo y Córdoba. Y ahora que creo que lo estoy consiguiendo, quiero mantener el ritmo.

–¿Considera que es una alegría empañada por la situación deportiva actual?

–Estoy contento por sentirme importante y estar arropado, pero como malagueño y malaguista quiero salir ya esa mala dinámica.

–Es titular en el centro del campo...

–En Lugo jugué de central y lateral, en Córdoba hice funciones de central y e en el centro del campo, y este año aquí empecé de central pero el míster me vio bien de centrocampista. Realmente es un sitio donde he jugado muchas veces y he vuelto a cogerle el ritmo a ese sitio. Siendo central hacía menos kilómetros, menos movimientos y era más tranquilo. Ahora tengo que hacer más recorrido y creo que me he adaptado bien. Veo mucho fútbol y me gusta fijarme en los mejores. De Jong, del Barcelona, o Casimiro, del Madrid.

–¿Qué es lo que más le ha costado?

–Lo más complicado fue el ritmo, que creo que he superado. Me estoy sintiendo bien corriendo mucho más.Y luego quiero mejorar a la hora de orientarme mejor para controlar y pasar.

–¿Y cómo se entiende con Keidi?

–Es un compañero que lucha mucho, se ofrece y nos animamos constantemente. Creo que formamos buen dúo.

–¿Y con Antoñín? Se ha convertido en su ejemplo a seguir...

–Si, la verdad es que está muy centrado, sabe lo que quiere. Poco a poco se irá adaptando, pero de momento lo está haciendo muy bien. Me he criado con él desde pequeño y la verdad es que no me sorprende su descaro.

–Usted también tuvo su tiempo de mili... Dos años cedido en Lugo y Córdoba. ¿Cómo ha ido la vuelta a la vida en Málaga?

–Aquí me desenvuelvo como toda la vida. Con amigos, mi familia, mi mujer y mis hermanos. Lugo era una ciudad pequeña y fría. Al irme sólo me hizo madurar mucho. En Córdoba estuve muy a gusto porque es una ciudad más parecida a Málaga.

–En otro orden, usted vivió las dificultades institucionales del Córdoba. ¿Encuentra similitudes en este Málaga?

–El Málaga es un club más estable, el Córdoba ya venía respirando ese ambiente desde hace más tiempo. Tampoco estoy muy metido en eso. Me centro en lo deportivo porque realmente creo que si estuviesemos mejor en la Liga no se hablaría tanto de lo extradeportivo.

–¿Y qué le dice a sus allegados cuando le preguntan si el club puede desaparecer?

–Les digo que no, que no creo que despararezca porque es un club grande. Tampoco estoy muy informado, por eso no puedo opinar.

–¿No se informa en este sentido?

–Prefiero no hacerlo. Me centro en lo meramente deportivo. A nosotros no pagan para hacer las cosas en el campo, ya hay otras personas para hacer lo de fuera. Conmigo no ha hablado nadie, lo habrán hecho con el entrenador y los capitanes.

–Sobre su contrato, acaba esta temporada. ¿Hay contactos?

–No, nada. Entiendo que ahora mismo están resolviendo otras cosas. Este sería mi último año. Me toca luchar para buscar la renovación porque me gustaría seguir aquí.

