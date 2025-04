Esta es la convocatoria de Pellicer para el crucial partido del Málaga frente al Eibar

El Málaga viajó a Eibar durante la tarde del domingo para disputar mañana lunes (20.30 horas) una cita crucial frente al cuadro armero. Además ... de las ausencias esperadas de Luismi, Dani Lorenzo, Ramón y Haitam (estos dos últimos lesionados de larga duración), Aarón Ochoa no formó parte de la expedición malaguista, ya que el centrocampista continúa arrastrando algunas molestias en su tobillo izquierdo a causa de una patada en un entrenamiento de la semana pasada. Esta dolencia ya le impidió actuar en Huesca, si bien es cierto que sí que viajó con el resto de sus compañeros para aquel choque. Sangalli también llegaba entre algodones, alegando también unos problemas físicos en su pie izquierdo. No obstante, Pellicer confirmó que el vasco sería uno de los citados para el duelo frente al Eibar.

Kevin y Dani Sánchez, que no pudieron participar el pasado lunes en El Alcoraz ya que ambos vieron la quinta tarjeta amarilla en el compromiso anterior en La Rosaleda ante el Córdoba (0-1), regresan a la convocatoria, aunque probablemente ninguno de los dos sea titular en el campo guipuzcoano. Rafa, jugador del Malagueño que ya tuvo unos minutos en Oviedo hace algunas jornadas, estará con el primer equipo en Eibar por las necesidades de la plantilla (la baja de Ochoa en la medular) y porque no tuvo competición este fin de semana con el Malagueño en Tercera Federación. Recio, central y capitán del filial, completó todos los entrenamientos de la semana con los hombres de Pellicer, pero finalmente no fue convocado.

De esta forma, la lista de 22 futbolistas confeccionada por Sergio Pellicer para el trascendental envite liguero frente al Eibar en Ipurua está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en portería; Gabilondo, Puga, Galilea, Nelson, Álex Pastor, Murillo, Víctor y Dani Sánchez en defensa; Manu Molina, Izan Merino, Juanpe, Rafa y Sangalli como centrocampistas; Larrubia, Lobete, Antoñito, Kevin y Rahmani en las bandas, con Dioni, Chupete y Baturina de delanteros centro.