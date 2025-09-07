Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia y Joaquín celebran el segundo tanto malaguista del sábado. MARILÚ BÁEZ

Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

El Málaga es sexto, en plaza de 'play-off' de ascenso a Primera, y sólo puede verse superado este lunes por el Andorra si no pierde en Ipurua

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:31

El Málaga se ha situado sexto en la tabla clasificatoria al cierre de los partidos de este domingo en Segunda División y a falta de ... un solo encuentro para que concluya la jornada cuarta del torneo, el que se disputará este lunes (20.30 horas) en Ipurua, el Eibar-Andorra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  8. 8 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

Así está la clasificación de Segunda tras la jornada