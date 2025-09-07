Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
El Málaga es sexto, en plaza de 'play-off' de ascenso a Primera, y sólo puede verse superado este lunes por el Andorra si no pierde en Ipurua
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:31
El Málaga se ha situado sexto en la tabla clasificatoria al cierre de los partidos de este domingo en Segunda División y a falta de ... un solo encuentro para que concluya la jornada cuarta del torneo, el que se disputará este lunes (20.30 horas) en Ipurua, el Eibar-Andorra.
El cuadro blanquiazul suma 8 puntos, igualado con el Cádiz, el Deportivo y el Valladolid (estos con mejor diferencia de goles o, en el caso del mismo 'average', con más tantos marcados) y sólo por detrás del Sporting (9) y el Racing (12), que ganó en Almería este domingo (2-3) y es el único que ha logrado el pleno de puntos.
Sólo en el caso de que el Andorra puntúe este lunes el Málaga se vería relegado a la séptima posición, ya fuera de las plazas de 'play-off' de ascenso a Primera División. En todo caso, es un buen arranque del equipo, pero siempre en un tramo incipiente del torneo. Quedan 38 jornadas, y 114 puntos en juego.
