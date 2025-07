Carolina España: «No vamos a hacer una obra que esté en contra de la afición y del Málaga» La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz asegura que la renuncia al Mundial no era la postura que les hubiera gustado tomar a las administraciones, pero «es una decisión prudente y responsable»

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 16 de julio 2025, 14:50 Comenta Compartir

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha vuelto a referirse este miércoles a la renuncia del Mundial por parte de las instituciones. Ha explicado las razones de nuevo las razones que han llevado a las administraciones a esta decisión. «Era una obviedad que si la afición estaba en contra, que no quería reducir el aforo en estos dos años, desde las administraciones, está claro, no vamos a hacer una obra que esté en contra de la afición, del Málaga y que pueda perjudicar al Málaga. Y eso es lo que ha ocurrido», ha asegurado.

Ha destacado, asimismo, los principales inconvenientes que han llevado a esta marcha atrás. «Respetamos la decisión que se ha adoptado, una decisión prudente y responsable. Se ha trabajado mucho, se han ido solventando muchas dificultades, pero también es cierto que la hora de reformar el estadio de atletismo nos hemos encontrado con dos problemas: una la cimentación por el firme y los problemas de movilidad, que no dependen de nosotros sino del Gobierno central», ha señalado.

Pese a todo, la malagueña también se ha mostrado contrariado por la renuncia, aunque han considerado que se trataba de una necesidad. «Esta decisión no es la que nos hubiese gustado a las administraciones, pero esta es la realidad. Las tres queremos lo mejor para el Málaga, para nuestra afición, y era imposible conjugar todas las situaciones», ha afirmado.

El desarrollo del proyecto ha sido lento y finalmente no fue posible superar las dificultades, si bien España no encuentra culpables de esta renuncia. «Creo que todos hemos puesto entusiasmo, y no soy quién para imputar a nadie este fracaso. Creo que es hora de que el Málaga tenga una propiedad seria y solvente. Está todo judicializado y todo ayuda. Nosotros seguiremos trabajando para que Málaga tenga el estadio que se merece, tanto la ciudad como la provincia», ha indicado.

Temas

Carolina España