Las campeonas del mundo regresan a La Rosaleda

Las campeonas del mundo de fútbol vuelven a La Rosaleda. Lo hacen dos años después de su último periplo en la ciudad y precisamente, se ... medirán al mismo rival que entonces. Así lo acaba de anunciar la Real Federación Española de Fútbol, que ha comunicado que el templo de Martiricos ha sido el escenario escogido para disputar el duelo entre España y Suecia correspondiente a las semifinales de la UEFA Nations League, título que defienden las españolas.

Este encuentro de altos vuelos se disputará el próximo viernes 24 de octubre, en un horario aún por definir. La vuelta, en Suecia, se celebrará cuatro días más tarde. Esta será la puesta de largo de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora, tomando el testigo de Montse Tomé, que fue destituida el pasado 11 de agosto.

Buen recuerdo en Málaga

En su último cara a cara en La Rosaleda, el combinado nacional hizo vibrar al público con una espectacular remontada por 5-3 y además, el estadio malagueño logró establecer un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina, con 15.896 espectadores en directo. A día de hoy, sería imposible para el templo malaguista el establecer un nuevo récord, dado La Cartuja registró el actual en febrero de 2024, con un total de 32.657 espectadores en la final de la Nations League de España ante Francia, que se saldó con 2-0 para las campeonas mundiales.

Ahora, el combinado nacional llega a este duelo tras proclamarse subcampeona de la Eurocopa y ocupando el segundo puesto del 'ranking' UEFA de selecciones femeninas, frente al 9º de las nórdicas. Esta nueva cita contará con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga y las Federaciones Andaluza y Española de Fútbol, esta última como principal organizadora. Será, por tanto, la segunda vez en la historia en que la selección femenina de fútbol compita en La Rosaleda.

Eso sí, hay que decir que no todo es positivo, en esta ocasión, para el principal usuario de este campo. Y es que este duelo internacional coincidirá el mismo fin de semana que el partido entre el Málaga y el Andorra, aún sin fecha determinada, por lo que el cuidado del césped para que ambos encuentros puedan llevarse acabo será innegociable para el club blanquiazul.