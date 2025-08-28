Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fútbol

Las campeonas del mundo regresan a La Rosaleda

El templo de Martiricos acogerá la semifinal de la UEFA Nations League entre España y Suecia el próximo viernes 24 de octubre

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:39

Las campeonas del mundo de fútbol vuelven a La Rosaleda. Lo hacen dos años después de su último periplo en la ciudad y precisamente, se ... medirán al mismo rival que entonces. Así lo acaba de anunciar la Real Federación Española de Fútbol, que ha comunicado que el templo de Martiricos ha sido el escenario escogido para disputar el duelo entre España y Suecia correspondiente a las semifinales de la UEFA Nations League, título que defienden las españolas.

