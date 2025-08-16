Calor, Feria y el ansiado debut del Málaga

En pleno 'idus' de agosto el arranque liguero suele sorprender a muchos clubes sin los deberes hechos: un estadio por terminar de poner a punto, ... inscripciones de jugadores pendientes por desajustes con las normas económicas de LaLiga, muchos fichajes por cerrar o, incluso, una pretemporada demasiado corta para los que acudieron al Mundial de clubes. Sin embargo, el Málaga y el Eibar, pese a estar pendientes de algún leve retoque en sus plantillas, son de los que llegan a la fecha señalada (este sábado, a las 19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) con los deberes hechos, pero con sensaciones encontradas.

Málaga-Eibar Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Álex Pastor, Montero, Víctor García; Luismi, Izan Merino, Dotor; Larrubia, Adrián Niño y Joaquín.

Posible once del Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Nolaskoain, Aleix Garrido; Corpas, Magunazelaia, Guruzeta, y Marton.

Árbitro: Ais Reig (valenciano), con Caparrós Hernández (valenciano) en el VAR.

Campo y hora: La Rosaleda (19.30 horas, este sábado, LaLiga Hypermotion TV).

La pretemporada del Málaga ha sido una balsa de aceite. Se espera un extremo, pero no habrá una crisis interna si al final no llega (porque no cuadren los condicionantes) y, sobre todo, el equipo ha agradado en el campo. Más allá de la espesura ante el Al-Wrakah y la derrota ante un Oxford (3-0) más rodado, convenció mucho ante el Almería (2-1) y el Betis (3-1). El equipo ha tenido gol, que no suele abundar en estas fechas, y un cambio de ritmo en la zona de tres cuartos que puede constituir su seña de identidad para aspirar a algo más.

Porque sobre esta idea va a girar toda la campaña. Fiar todo a una permanencia holgada será poco para este Málaga en su octavo curso alejado de la élite. Crece y es sólida su masa social, pero también florece la impaciencia. Qué mejor remedio inicial que dos citas seguidas de local para empezar la Liga, algo atípico, pero no tanto en estos tiempos de partidos programados en franjas horarias a más de 30 grados (¿habrá otro problema médico que temer en la grada?), plantillas a medio hacer, partidos que se quieren trasladar al otro lado del océano o designaciones arbitrales que se anunciarán sólo veinticuatro horas antes pero que ya en la primera jornada se filtran a algunos medios con antelación.

El Málaga buscará el pleno de seis puntos ante sus dos rivales guipuzcoanos: Eibar y Real Sociedad B. De este primer rival cabe celebrar la baja de su referencia realizadora, Jon Bautista, que ha agravado su déficit de delanteros y de gol. La plantilla viajó ayer ocultando públicamente los componentes de la expedición (otra cuestión que debería hacerse mirar LaLiga) y podría tener alguna otra baja más de peso, porque Corpas y Olaetxea acabaron con sendos golpes importantes el último ensayo de preparación, y Alkain regresa, pero falto de ritmo, y Madariaga no parece estar a punto.

El malagueño se deberá dividir entre fútbol y la primera jornada de fiesta en una tarde tórrida: 31 grados a la hora del duelo

Es el Eibar un equipo rocoso, que se mueve en marcadores bajos desde la llegada al banquillo de Beñat San José en la segunda mitad del pasado curso, y que se marca un objetivo de salida no muy lejano al del Málaga. Pretende acechar al menos la sexta plaza, que da acceso a la fase de ascenso, No estuvo cerca en la 2024-25, pero se quedó a un solo punto de subir directamente en las tres anteriores.

Mientras, el Málaga llega con las bajas de larga duración de Moussa, Haitam y Ramón y la de Jauregi. Se prevé que reaparezca Alfonso Herrero tras su golpe hace dos semanas en la frente. Lo contrario sería una sorpresa, y la primera alineación no debería distar de la que se vio en el Costa del Sol. Por no decir la misma. Lo dicho, calor, Feria y el ansiado debut del Málaga. El aficionado deberá elegir entre la fiesta y ¿otra fiesta?