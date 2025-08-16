Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los malaguistas Álex Pastor y Chupete, en unos ejercicios en el Anexo de La Rosaleda esta semana. ÑITO SALAS

Calor, Feria y el ansiado debut del Málaga

Tras las buenas sensaciones de pretemporada, se prueba ante el Eibar en La Rosaleda, en la primera de dos citas consecutivas en casa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:19

En pleno 'idus' de agosto el arranque liguero suele sorprender a muchos clubes sin los deberes hechos: un estadio por terminar de poner a punto, ... inscripciones de jugadores pendientes por desajustes con las normas económicas de LaLiga, muchos fichajes por cerrar o, incluso, una pretemporada demasiado corta para los que acudieron al Mundial de clubes. Sin embargo, el Málaga y el Eibar, pese a estar pendientes de algún leve retoque en sus plantillas, son de los que llegan a la fecha señalada (este sábado, a las 19.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) con los deberes hechos, pero con sensaciones encontradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calor, Feria y el ansiado debut del Málaga

Calor, Feria y el ansiado debut del Málaga