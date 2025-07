Calderón, sobre su entrada en el Málaga: «No tengo ni idea de cómo están ahora mismo»

El exjugador de baloncesto, José Manuel Calderón, al que a comienzos de año se le vinculó con una posible venta del Málaga, se mostró hoy ... ajeno a esta situación. El extremeño estuvo en la inauguración de las obras del Oasis by Fundación Unicaja, un centro deportivo multidisciplinar inclusivo en Churriana, en el que va de la mano de Berni Rodríguez.

«La explicación es la misma. No tengo ni idea cómo están ahora mismo. He visto lo del estadio de la ciudad... Me entero por lo que tengo a mi alrededor. La verdad es que no tengo nada que avanzar, que es lo que dije. Málaga me encanta y tengo muchos proyectos aquí, pero nada más. Le deseo lo mejor al club y a todos los que están alrededor», dijo Calderón en una comparecencia ante los medios posterior al acto.

El exjugador explicó en su momento que mantenía una «relación cordial con el legítimo propietario del club», el jeque Al-Thani y que la entidad tenía un potencial tremendo. Calderón habría vinculado su desembarco en el Málaga de mano de inversores estadounidenses, pero ese asunto no ha tenido recorrido hasta el momento debido al embrollo judicial que envuelve al club.