El Burgos, un fútbol poco vistoso pero efectivo

El Málaga viaja a Burgos tras su derrota en el derbi ante el Cádiz. Se mide este domingo (16.15 horas) en El Plantío al ... cuadro burgalés, que si bien es cierto que ha dejado marchar a sus dos mejores futbolistas este verano (el extremo Álex Sancris, que la temporada pasada hizo siete goles y 11 asistencias y puso rumbo a su Getafe, y el lateral Arroyo, por el que el Rubin Kazán ruso ha pagado un millón de euros, lo que supone la venta más lucrativa de la historia del club), ha sido capaz de retener a varios futbolistas clave (Fer Niño, que acabó el pasado curso con nueve dianas en Liga, o Curro Sánchez, que hizo seis) para continuar siendo un proyecto muy competitivo.

El Burgos ocupa actualmente la novena plaza con nueve puntos, tras dos victorias, tres empates y una única derrota, que fue ante el Andorra (2-1), uno de los equipos más en forma del campeonato. Ha vencido al Sporting en El Molinón (2-3) y a la Cultural Leonesa (5-1), y sus dos igualadas frente a dos de los más fuertes de Segunda, el Deportivo en Riazor y Las Palmas en El Plantío (sendos 0-0). Viene de empatar el lunes frente al Granada en el campo castellanoleonés (1-1), marcando el tanto de la igualada sólo seis minutos después del gol del equipo visitante.

El conjunto blanquinegro es uno de los equipos más goleadores de la categoría, con diez dianas, todas desde dentro del área (dos de penalti), en estos seis partidos, y de los que menos tantos encaja, con seis y dos porterías a cero. Su máximo goleador no es otro que Fer Niño, que acumula ya tres tantos en 500 minutos. Se apellida Niño, como Adrián, y ambos son de Rota, pero no guardan parentesco (no al menos de manera directa), y a nivel de estilo son prácticamente antagónicas sus formas de jugar e interpretar la posición: Fer no es especialmente habilidoso con el balón en los pies, y es un atacante con dificultad para generarse sus propias ocasiones (un aspecto en el que destaca Adrián), pero es bastante veloz y posee una gran capacidad de definición. El punta del Burgos es hijo de Fernando Niño, mítico jugador del Mallorca o el Elche con 150 partidos en Primera, aunque este era defensa.

Fútbol muy poco vistoso, pero efectivo

No practica un fútbol atractivo el Burgos con Ramis, que llegó en noviembre de la temporada pasada como sustituto de Bolo, a menudo demasiado especulativo con el resultado. Sin embargo, es un equipo extremadamente efectivo en ambas áreas: genera 2,5 'big chances' (ocasiones de tanta calidad que tienen más opciones de acabar en gol que de no hacerlo) por partido, con un elevado promedio goleador hasta el momento, de 1,7, lo que habla de un porcentaje bastante alto de acierto. Es también el tercer equipo de la categoría que más balones en largo ha completado (177) y de los que más centros buenos coloca por encuentro, ya que practica un fútbol muy directo. En el aspecto defensivo, aprovecha las dotes físicas de sus futbolistas, siendo uno de los que más duelos aéreos gana de la categoría (110).

El Burgos recupera a Curro Sánchez y a Víctor Mollejo

A diferencia de lo que ocurre en el Málaga, que se encuentra ante una gravísima plaga de lesiones y la gran mayoría de ellas van para largo, el Burgos recupera a dos futbolistas que a priori son y serán capitales para Ramis. Uno de ellos es el extremo onubense Curro Sánchez, que hace dos temporadas anotó 15 goles y dio cinco asistencias, la pasada cayó bastante e hizo solo seis tantos, pero que ya acumula dos en cinco partidos (se perdió el último ante el Granada).

El otro futbolista que parece que estará disponible es el atacante Víctor Mollejo, que sólo ha jugado 12 minutos a causa de unas molestias en la zona posterior de su pierna derecha. A pesar de su juventud (24 años), ya cuenta con experiencia en Primera (ocho partidos con el Atlético de Madrid) y Segunda División (más de 143 encuentros entre el Deportivo, el Zaragoza, el Tenerife y el Mallorca), pero no ha sido capaz de afianzarse en la categoría aún.