Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El último once del Burgos, frente al Granada en El Plantío. BURGOS CF
Rival del Málaga

El Burgos, un fútbol poco vistoso pero efectivo

El cuadro burgalés es un equipo muy fuerte en El Plantío, donde el Málaga apenas ha ganado en una ocasión en sus doce visitas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:16

El Málaga viaja a Burgos tras su derrota en el derbi ante el Cádiz. Se mide este domingo (16.15 horas) en El Plantío al ... cuadro burgalés, que si bien es cierto que ha dejado marchar a sus dos mejores futbolistas este verano (el extremo Álex Sancris, que la temporada pasada hizo siete goles y 11 asistencias y puso rumbo a su Getafe, y el lateral Arroyo, por el que el Rubin Kazán ruso ha pagado un millón de euros, lo que supone la venta más lucrativa de la historia del club), ha sido capaz de retener a varios futbolistas clave (Fer Niño, que acabó el pasado curso con nueve dianas en Liga, o Curro Sánchez, que hizo seis) para continuar siendo un proyecto muy competitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  10. 10

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Burgos, un fútbol poco vistoso pero efectivo

El Burgos, un fútbol poco vistoso pero efectivo