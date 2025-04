BlueBay 'bloquea' los pagos del Braga al Málaga por el 'caso Horta'

Jorge Garrido Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 22:18 Comenta Compartir

El 'caso Horta' todavía no ha terminado. Kike Pérez, director general del Málaga, fue preguntado por cómo marchaba la situación con respecto a los pagos ... del Braga a la entidad de Martiricos, después de que ambos clubes acabaran llegando a un acuerdo (una cifra cercana a los siete millones de euros, de los que el Málaga percibe alrededor de la mitad). El directivo admitió que «no hay ninguna novedad. BlueBay recurrió el auto y hasta que no resuelva la Audiencia Provincial no vamos a disponer de este ingreso. Me imagino que antes de que termine la temporada se solventará».

La cadena hotelera, propietaria del 49 por ciento de las acciones del Málaga, recurrió el auto de la jueza María de los Ángeles Ruiz, argumentando que el acuerdo al que había llegado la entidad con el club luso era perjudicial para los intereses del Málaga. La jueza desestimó la solicitud de BlueBay, por lo que la empresa elevó el caso a la Audiencia Provincial.

