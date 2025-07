Bendodo, disconforme con la renuncia al Mundial: «Málaga tiene que seguir siendo ambiciosa» El dirigente del PP asegura que respeta las decisiones de las instituciones, pero recuerda: «Málaga tiene que seguir pensando que no hemos llegado a ningún sitio, que tenemos que seguir creciendo de una forma ordenada, y siendo un referente»

Cristina Pinto Martes, 15 de julio 2025, 19:42 | Actualizado 20:02h.

El dirigente del Partido Popular Elías Bendodo se pronunció ayer sobre la renuncia al Mundial 2030 por parte de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, transmitida el pasado sábado. El político malagueño fue muy claro en sus manifestaciones sobre este asunto, mostrando su desacuerdo. «Respeto las decisiones que han tomado en este caso las instituciones. Conozco bien el proyecto, porque fui concejal de Deportes durante ocho años. Sólo digo, como el otro día, que Málaga tiene que seguir siendo ambiciosa», aseguró el malagueño.

Bendodo, asimismo, explicó con mayor detalle su posición. «Lo que ha llevado a Málaga a liderar a muchas ciudades de España es la ambición permanente y el no conformismo. Por tanto, Málaga tiene que seguir pensando que no hemos llegado a ningún sitio, que tenemos que seguir creciendo de una forma ordenada y seguir siendo un referente. Eso supone seguir teniendo ambición, no la podemos perder», destacó.

En relación a una futura ubicación del nuevo estadio que prometieron las instituciones tras renunciar al Mundial, el dirigente del PP no está al tanto de esta posibilidad ni tampoco del lugar en el que se podría construir. Existe ya esa posibilidad en el PGOU de Málaga en la zona norte de Puerto de la Torre, aunque también se están analizando algunas posibilidades más. «No sé si va a ser allí o no. Serán los técnicos y el Ayuntamiento los que decidan», concluyó Bendodo.