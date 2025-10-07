El Malagueño-Estepona se jugará en Cártama por la resiembra del campo principal de La Academia Además de la ubicación, cambia el horario del duelo de Segunda RFEF, pasando del sábado 11 de octubre a las 18.00 horas al domingo 12 a las 12.00

Jorge Garrido Málaga Martes, 7 de octubre 2025, 13:05

De la misma forma que en los campos de La Rosaleda (tanto el estadio como el Anexo), que se encuentran ya en la fase final ( ... el Málaga podrá jugar el domingo frente al Deportivo), el club está llevando a cabo el proceso de resiembra en el césped del terreno de juego principal de La Academia, en Arraijanal, donde juega el Malagueños sus partidos como local. Esto ha provocado que el partido del domingo del filial malaguista ante el Estepona se traslade de la Ciudad Deportiva blanquiazul al PFC Cártama (uno de los campos que hay, el que no tiene una pista de atletismo a su alrededor), que se ajusta a las exigencias de la categoría, un estadio de césped. A su vez, el horario del encuentro también cambia: se iba a disputar este sábado a las 18.00 horas pero finalmente se celebrará al día siguiente a las 12.00.

La resiembra para el césped de invierno no es un proceso particularmente largo: el verde de La Rosaleda y el Anexo ultiman su puesta a punto (el que se emplea en el día a día para los entrenamientos ya está en funcionamiento y probablemente el equipo se ejercite en su feudo en la sesión previa al partido de este fin de semana), por lo que probablemente el de La Academia estará disponible para el próximo choque como local, que será dentro de dos semanas frente al Águilas. El Campo 4 de La Academia será el que acoja el resto de partidos que disputen los diversos equipos de las categorías inferiores de la cantera malaguista.

