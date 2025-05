Chupete: «Estamos muy felices por el año que hemos hecho»

Jorge Garrido Málaga Domingo, 4 de mayo 2025, 15:18 Comenta Compartir

Chupete llegaba al duelo con el Malagueño de disputar 85 minutos con el Málaga el día anterior. Entró al terreno de juego cuando el filial ... blanquiazul estaba más atascado, y en su primera jugada, provocó otro penalti. Este sí que lo pudo lanzar, anotando su gol número 24 con el segundo equipo malaguista. «Mis compañeros y yo estamos muy felices por el año que hemos hecho. Vamos a celebrarlo con cierta normalidad porque todavía queda el partido en Jaén. En lo personal, yo siempre me preparo para dar lo mejor de mí. Este año he estado más fino de cara a portería. Me he notado bien llegando al área, medía bien los tiempos con el balón y la verdad es que estoy muy feliz», expresaba el delantero malaguista sobre el ascenso del Malagueño y su rendimiento individual durante el ejercicio.

«Tengo la mente puesta en acabar la temporada, que consigamos el objetivo que es mantenernos en Segunda, que ya estamos a un pasito. Ya después cuando acabe la temporada tendré unos días de descanso y a preparar la siguiente. Ya va llegando el final de temporada y se nota el cansancio en las piernas y en la cabeza, pero ahora queda terminar la temporada de la mejor manera posible», declaró Chupete. Por otro lado, Juan Francisco Funes, el técnico del Malagueño, rompía una barrera con el Malagueño, logrando el ascenso tras los cuatro intentos frustrados anteriores en los siempre difíciles 'play-off'. «La verdad es que estoy muy emocionado porque ya he tenido diez liguillas y esta vez no quería jugar la liguilla, quería ascender. Cada vez que me quedaba a las puertas tenía más ganas de volver a intentarlo. La verdad que estoy muy contento porque ya son cinco años en el club y era un objetivo que llevábamos tiempo persiguiendo. La parte más importante del filial era que los nuestros jugadores llegaran al primer equipo y creo que no sé si han llegado ya cerca de 40 en nuestra etapa. Entonces, ver a medio primer equipo formado por nuestro trabajo en esos cinco años, es un gran orgullo y ya con eso te sientes satisfecho. Pero luego culminarlo con un ascenso, es una parte muy bonita, no lo voy a negar», sentenció el entrenador blanquiazul.

