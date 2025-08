El Newcastle envía a Antoñito a hacer la 'mili' en el Westerlo

El exmalaguista Antoñito jugará cedido esta campaña en el Westerlo belga, cumpliéndose así los planes previstos inicialmente en la operación de salida al Newcastle, con ... el que ha firmado por las cinco próximas temporadas, hasta junio de 2030.

El Newcastle, clasificado para la Champions, incorporó al joven canterano malaguista, subcampeón con España hace unas semanas en el Europeo sub-19, como promesa, y quiere que se foguee en un escalón intermedio, en la Jupiler Pro League, un campeonato de nivel medio en Europa, y en un conjunto de la zona intermedia de la tabla, la pasada campaña noveno y, en este arranque de curso, en uno de los torneos más madrugadores, colista con sólo una jornada disputada. El objetivo es que juegue minutos con asiduidad, algo vital a su edad, 18 años.

Get to know Antoñito. 💬 pic.twitter.com/1G505qhh1L — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 1, 2025

El Westerlo, entrenado por el belga Charai Issame, recibe al Waregem esta tarde (16.00 horas) y está por ver si se produce el debut de Antoñito, recién llegado. El extremo jerezano apunta a jugar con asiduidad en este equipo, pero a priori no será una de sus estrellas, ya que en el cuadro que viste de amarillo y azul el líder es el delantero croata Matija Frigan, además de otro peso pesado en el medio centro turco Haspolat. El jerezano coincidirá con otro español, Nacho, un futbolista en realidad criado en Alemania y que no ha pasado por nuestro fútbol.

Antoñito jugó la pasada campaña en el Málaga 33 encuentros, uno de ellos de la Copa del Rey (19 como titular). En estos compromisos consiguió nada menos que cinco goles, con siete asistencias. Fue el líder en el apartado ofensivo, pese a no ser indiscutible en las alineaciones. La campaña estuvo casi siempre marcada por la polémica al renunciar a renovar al considerar insuficiente la propuesta del club, que perdió a su mayor talento sin obtener ni un euro como traspaso.

Recientemente, el técnico malaguista se refiró a su polémica salida en una entrevista: «Hubo un día que me vino y me dijo, 'míster, yo te lo debo todo', y le dije que 'tú no me debes nada, te lo has ganado tú'. Me dijo que estaba para lo que hiciese falta. Vino a mi despacho y dijo 'míster, yo voy a meter la pierna, me lo has dado todo, y el club me lo ha dado todo'. Esas palabras fueron suyas, y acabó jugando. Él es muy agradecido, los que no son agradecidos son sus entornos, eso es así y duele por eso».