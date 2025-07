Antonio de la Torre: «El fútbol le debe al Málaga una alegría»

'Volver a ser grandes' es un lema que seguro está en la mente de muchos aficionados. Recuperar la grandeza que en algún momento del ... camino se esfumó. Así se llama el nuevo documental de Movistar +, que explica las etapas de máximo apogeo deportivo y los actuales derroteros del Málaga, el Oviedo, el Sporting, el Deportivo, el Racing y el Zaragoza, clubes históricos del fútbol español que compitieron esta última temporada en Segunda División.

En diez años, el Málaga paso de pelear por el sueño europeo, quedando eliminado en los cuartos de la Champions de la forma más traumática posible, a descender a los infiernos de Primera Federación, el fútbol no profesional. La llegada del jeque Al-Thani supuso un punto de inflexión, y el declive comenzó cuando este dejó de invertir y comenzó a utilizar «el club como un banco», y aquella querella de la APA provocó la intervención judicial desde hace ya más de un lustro. Para contar este etapa, Movistar conversó con Larrubia (futbolista del primer equipo e icono actual malaguista), el actor Antonio de la Torre (uno de los aficionados blanquiazules más conocidos), el socio 307 y algunos periodistas que cubren la actualidad del Málaga.

El actor malagueño relata que «cuando el Deportivo pierde la Liga con el penalti de Djukic, Lendoiro dice que el fútbol le debía una Liga, que luego la ganó. Hombre, yo no sé si el fútbol le debe al Málaga una Champions, pero por lo menos otra noche de Dortmund, porque esa es la gran tragedia griega del malaguismo. El fútbol nos debe una alegría». «No me quiero poner poético ni muy intenso pero (el Málaga) significa mi infancia. Mi niñez. Mi identidad. El niño que fui, básicamente», reconoce.

"El @MalagaCF es el niño que fui...".



𝐕𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 se estrena a las 21:00 en Movistar Plus+ (dial 7)

Acude a La Rosaleda con su hijo con cierta frecuencia, y en el documental hace gala de un vasto conocimiento del equipo malaguista: «De momento me conformo con que el Málaga se mantenga en el fútbol profesional. Quiero felicitar a Loren Juarros y por supuesto a Pellicer. Cuando el Málaga entra en una crisis gorda, que fue con la derrota en Huesca, me puse a pensar que volvíamos a bajar. Pero en el siguiente partido Pellicer saca seis canteranos en Eibar y los dos goles de aquel partido los marcan dos canteranos, Murillo y Rafa Rodríguez. La apuesta es de Pellicer pero la apuesta anterior es de Loren. Y Larrubia es el mejor jugador de la Liga Hypermotion. Hace poco estuve con él y se lo dije».

Una de las mejores anécdotas que cuenta de la Torre en 'Volver a ser grandes', es cuando se encontraba en medio de un rodaje de 'Caníbal' (Manuel Martín Cuenca, 2013) pero se le notaba mucho el pudor que esto le generaba, no lograba meterse del todo en el papel. «Ese día justo juega el Málaga en Dortmund, y no paro de pensar en qué hará Pellegrini: ¿Pondrá a Joaquín por la derecha? ¿Le va a dar más libertad a Isco? Entonces hablo con el director y me dice que mientras coma, que piense en eso, y esa era la toma buena».