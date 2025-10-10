Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Hidalgo, en una rueda de prensa reciente. LIGA HYPERMOTION

Antonio Hidalgo: «El Málaga está en un momento de necesidad y ahí La Rosaleda siempre responde»

«Estuve tres años en el club y sé cómo se siente, el estadio va a apretar muchísimo», añadió el exjugador blanquiazul sobre el ambiente que espera en el partido del domingo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Antonio Hidalgo fue jugador del Málaga durante tres temporadas. En la 2007-08, fue el autor de un doblete ante el Tenerife en la última ... jornada que dio el ascenso al conjunto blanquiazul a Primera División. El catalán se está labrando ahora una gran carrera en los banquillos: tuvo un largo periplo en el Sabadell, después cogió al filial del Sevilla, pero ha sido su brillante labor en el Huesca, al que primero salvó en la 2023-24 y peleó por entrar en los 'play-off' hasta la penúltima jornada la pasada campaña, la que le ha llevado a firmar ahora por el Deportivo, con el que es ahora mismo líder en Segunda y el único equipo invicto en el fútbol profesional español. El exfutbolista blanquiazul, un icono por aquellas tres campañas (en la última hizo 14 goles siendo centrocampista) en Martiricos, regresa a La Rosaleda con el 'Depor'. El técnico analizó la situación del Málaga, ahora crítica tras cuatro derrotas seguidas.

