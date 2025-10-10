Antonio Hidalgo: «El Málaga está en un momento de necesidad y ahí La Rosaleda siempre responde»

Antonio Hidalgo fue jugador del Málaga durante tres temporadas. En la 2007-08, fue el autor de un doblete ante el Tenerife en la última ... jornada que dio el ascenso al conjunto blanquiazul a Primera División. El catalán se está labrando ahora una gran carrera en los banquillos: tuvo un largo periplo en el Sabadell, después cogió al filial del Sevilla, pero ha sido su brillante labor en el Huesca, al que primero salvó en la 2023-24 y peleó por entrar en los 'play-off' hasta la penúltima jornada la pasada campaña, la que le ha llevado a firmar ahora por el Deportivo, con el que es ahora mismo líder en Segunda y el único equipo invicto en el fútbol profesional español. El exfutbolista blanquiazul, un icono por aquellas tres campañas (en la última hizo 14 goles siendo centrocampista) en Martiricos, regresa a La Rosaleda con el 'Depor'. El técnico analizó la situación del Málaga, ahora crítica tras cuatro derrotas seguidas.

«He estado tres años en el club y en la ciudad, y sé cómo se siente. El estadio va a empujar muchísimo. El Málaga está en un momento de necesidad, y ahí La Rosaleda siempre responde. Tiene un gran entrenador, con un gran trabajo y bagaje, sacando a mucha gente de la cantera. Va a ser un partido muy igualado como suelen ser en la categoría, que se va a definir por esa atención que tengamos en los detalles. Tendremos que competir siempre en ese nivel alto de exigencia y en los momentos en lo que tengamos que sufrir, sufrirlos», declaró Hidalgo.

Acerca de Pellicer, que con esta racha comienza a estar discutido, el de Granollers comentó que «a veces, los proyectos y la paciencia no van de la mano, y no tiene sentido. Esto es la Segunda División. Es la jornada ocho y ya ha habido despidos de compañeros. Eso habla de la inmediatez que no sólo hay en el fútbol, sino en la sociedad. Hoy todo demanda velocidad, todo se magnifica, y en Málaga también pasa».

Sobre lo que espera del encuentro, Hidalgo tiene claro que «el Málaga va a salir con todo. Van a ir a muerte desde el minuto uno, con un plan bien trabajado y nos van a poner en muchos apuros. Hay que estar preparados porque va a ser un partido muy competido».