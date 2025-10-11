Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galilea, en el centro, regresa tras su baja por sanción. SALVADOR SALAS

¿Qué soluciones se plantea el Málaga para salir de su crisis lo antes posible?

El club y la dirección deportiva estudian las causas del profundo bache, que son diversas, tras las numerosas bajas y continúan a la espera de la respuesta del equipo en los próximos envites

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Nunca es un buen momento para enfrentarse a una crisis como la que sufre ahora el Málaga (con cuatro derrotas seguidas), pero quizás este sea ... el menos malo por el margen existente para cambiar el rumbo y completar una recuperación. Las diferencias son mínimas. La clasificación todavía sigue ajustada tras ocho jornadas (los blanquiazules tienen la zona de 'play-off' a cinco puntos). Pero la salida de estos problemas precisa primero de un análisis muy profundo de las causas y también de la idoneidad de las soluciones que se pudieran poner en marcha. Un paso en falso ahora sí comenzaría a ser preocupante debido a que un error hipotecaría ya la primera vuelta casi al completo. Ante todo esto, la pregunta que se hace el aficionado malaguista es muy simple: ¿Cuáles son las soluciones que se plantea la entidad de Martiricos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué soluciones se plantea el Málaga para salir de su crisis lo antes posible?

¿Qué soluciones se plantea el Málaga para salir de su crisis lo antes posible?