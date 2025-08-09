Amistoso de presentación y reencuentros en una Rosaleda casi llena

El Trofeo Costa del Sol regresa con fuerza. Después de algunos años de idas y vueltas, esta competición veraniega toma forma la tarde de este ... sábado en La Rosaleda. Y no será un torneo más, pues en este caso se prevé especial por varias razones, empezando por la expectación que se ha creado. El estadio se va a acercar al lleno, con una asistencia que puede superar la media de los partidos ligueros. Las razones de este éxito son fáciles de encontrar: supone la presentación de un equipo blanquiazul renovado, con unas metas algo más ambiciosas, y además, la llegada del Betis de Manuel Pellegrini e Isco, dos ídolos de la afición malaguista, aporta un atractivo extra. El choque arrancará en Martiricos a las 20.30 horas y será ofrecido por 101 TV.

El nuevo proyecto del Málaga, pese al lunar de Oxford, ha despertado ilusión entre los aficionados, pues está plagado de jóvenes, algunos fichados, en una clara apuesta por la cantera. Y también han ido incorporándose algunos futbolistas que seguramente mejorarán el nivel del equipo. Luego llegaron los primeros partidos de la pretemporada, con buenos resultados, y las afirmaciones de Sergio Pellicer en este periódico sobre el cambio ofensivo que piensa darle a su sistema de juego para la temporada que entra. Todo ello elevó el ánimo de los malaguistas y puso de manifiesto el cambio de rumbo, el paso a un nuevo ciclo.

El único objetivo de la afición blanquiazul es recuperar el fútbol de élite y consolidarse en Primera lo antes posible. Aunque es cierto que esta meta tiene un proceso que debe desarrollarse de una forma tranquila, sin demasiadas prisas, sobre todo porque el equipo tuvo el problema del descenso hace muy poco y el club continúa intervenido, sin un propietario al frente que pueda marcar una línea de inversiones y riesgos. Pese a todo, con una administración judicial, el Málaga está creciendo en todos los capítulos.

El discurso interno, en cualquier caso, ha cambiado. Nadie quiere hablar ya de permanencia o sufrimiento. Los jugadores y el entrenador se han pronunciado ya en este sentido. El nuevo objetivo, al margen de lo que pueda marcar la competición, se centrará en mirar hacia arriba, en buscar la parte media-alta de la clasificación desde el primer instante. Para ello se busca un buen comienzo que pueda ser sostenible en el tiempo. Luego habrá que ver cuál es el rendimiento del equipo y sus altibajos, pero el punto de partido es distinto, más ambicioso.

Aunque el atractivo de esta 35 edición del Costa del Sol está también en los componentes del rival, en los reencuentros que se van a producir en este amistoso. El más especial quizás sea el de Manuel Pellegrini, pues será la primera vez que vuelva tras su salida del Málaga y después de su gran trabajo al frente del banquillo blanquiazul, sobre todo en la temporada de la Champions, en la que el Málaga sólo pudo ser eliminado por el robo de Dortmund. La afición guarda un excelente recuerdo del entrenador chileno.

Pero este Betis tiene más puntos de conexión, muchos más. El primero es el malagueño Isco, un futbolista que se consagró en el equipo blanquiazul y que jugó ya en La Rosaleda tras su marcha. Pero no será el único jugador, pues otros exmalaguistas como Pablo Fornals o Diego Llorente vestirán este sábado en La Rosaleda la camiseta verdiblanca. También ha llegado de nuevo al cuadro sevillano otro viejo conocido del fútbol malagueño, como es el caso de Júnior. Pero también hay que destacar la presencia en el banquillo bético del malagueño Fernando o el habitual ayudante de Pellegrini, Rubén Cousillas.

Todo hace indicar que La Rosaleda puede vivir una gran fiesta de presentación del Málaga a las puertas del comienzo de la competición liguera el sábado siguiente ante el Eibar. Y en la segunda jornada llegará la Real Sociedad B, también en Martiricos.