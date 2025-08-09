Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga, en un reciente entrenamiento en la Academia. SALVADOR SALAS

Amistoso de presentación y reencuentros en una Rosaleda casi llena

El Málaga pone en marcha el nuevo proyecto ante su afición en un Trofeo Costa del Sol muy atractivo ante el Betis de Pellegrini e Isco

Antonio Góngora

Viernes, 8 de agosto 2025

El Trofeo Costa del Sol regresa con fuerza. Después de algunos años de idas y vueltas, esta competición veraniega toma forma la tarde de este ... sábado en La Rosaleda. Y no será un torneo más, pues en este caso se prevé especial por varias razones, empezando por la expectación que se ha creado. El estadio se va a acercar al lleno, con una asistencia que puede superar la media de los partidos ligueros. Las razones de este éxito son fáciles de encontrar: supone la presentación de un equipo blanquiazul renovado, con unas metas algo más ambiciosas, y además, la llegada del Betis de Manuel Pellegrini e Isco, dos ídolos de la afición malaguista, aporta un atractivo extra. El choque arrancará en Martiricos a las 20.30 horas y será ofrecido por 101 TV.

