Sin ambición no se va a ningún sitio

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:02

La cara que se nos quedó a los aficionados del Málaga CF con el gol del Huesca en el último segundo fue de época. Fue ... alucinante que se perdiera ante un equipo tan malo como el oscense, y encima en un partido infame. Viendo lo que pasó durante el encuentro, una vez más, hay que acordarse de la pésima gestión de la Dirección Técnica. El Málaga está quebrado defensivamente; es cierto que las bajas han sido de muy mala suerte y abundantes, pero tuvo tiempo Loren Juarros para reaccionar, y no lo hizo.

