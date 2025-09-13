Sin ambición no se va a ningún sitio

La cara que se nos quedó a los aficionados del Málaga CF con el gol del Huesca en el último segundo fue de época. Fue ... alucinante que se perdiera ante un equipo tan malo como el oscense, y encima en un partido infame. Viendo lo que pasó durante el encuentro, una vez más, hay que acordarse de la pésima gestión de la Dirección Técnica. El Málaga está quebrado defensivamente; es cierto que las bajas han sido de muy mala suerte y abundantes, pero tuvo tiempo Loren Juarros para reaccionar, y no lo hizo.

Este Málaga con un par de fichajes sería otro, pero la Administración Judicial se conforma con un equipo en la mediocridad, sin transmitir ilusión a una afición como pocas, con quedarnos en el purgatorio de los que ni son malos ni buenos, o sea, ni fu ni fa. ¿Por qué se perdió ante el Huesca? Porque faltó ambición, y, a cada uno lo suyo, porque la alineación inicial fue bastante estrambótica... El Huesca no llegó a la meta de Alfonso salvo en el minuto 94 y nos ganó. El Málaga, un tiro al larguero de Lobete y la gran jugada final de Larrubia, pero nunca hubo afán contundente de ir a por los tres puntos.

Deambular en tierra del empate a cero era cómodo para todos, y ahí estuvo el gran error. Primera derrota, y muy dura, de las que duele y escuece, con mala suerte, sin duda, porque para el Huesca ganar fue un milagro. El nuevo obispo monseñor Satué dijo por la mañana en su toma de posesión que Dios repartiría suerte. Es de Huesca, pero está en Málaga. Dios (con mayúscula) siempre es justo, pero los dioses de la pelota siguen siendo esquivos para los blanquiazules en estas tierras.

El partido, además, nos trajo muchas decepciones (amén de Juarros), con dos jugadores que parecían iban a más y volvieron a sus ritmos: Juanpe y Lobete; Larrubia estuvo muy flojo, y Darko no apareció, simplemente. Después, defensivamente, repito, el Málaga es un coladero, pero no hay más cera que la que arde. No mereció ganar nadie, el empate hubiese sido lo justo: fue un infame canto al fútbol, pero perdió el Málaga, sin ambición no se llega a nada.