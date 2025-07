Álex Pastor: «Confío en mí y en el equipo en que será una buena temporada»

Álex Pastor estrenó la nueva indumentaria de entrenamiento del Málaga (como se puede apreciar en la imagen) y fue también el futbolista designado desde el ... Gabinete de Comunicación del club para abrir la lata en las comparecencias de prensa. Esta labor suele darse para un futbolista con peso en el vestuario a nivel de capitanía: «Creo que si algo caracteriza a este equipo es que todos somos iguales. Me la han dado a mí, pero se la podrían haber dado a otro», explica el zaguero, que en un tono alegre añadió que «estamos todos muy morenos, muy guapos y con ganas de que empiece lo bueno».

Acerca de la posible llegada de un antiguo compañero suyo, el pivote Gerard Yepes (el reputado periodista Gianluca Di Marzio informó de la posibilidad de su fichaje por el Málaga o el Levante, aunque las fuentes consultadas por este periódico explican que por el momento no consta un interés real), el defensa barcelonés dijo que "es un grandísimo amigo mío. Estuve un año con él (en la Sampdoria), y como futbolista te puedo decir que a pesar de ser muy joven (22 años) ya ha jugado en Primera y Segunda División de Italia. La verdad es que no sé del tema, pero es una muy buena persona y muy buen futbolista".

Sobre cuál debe ser el objetivo del Málaga para esta temporada y el suyo en lo individual, Pastor comentó que «no me ha dado mucho tiempo a pensar en eso. Bastante tenemos ahora con ponernos en forma, entrenando dos veces al día, con empezar una pretemporada fuerte con los primeros partidos. Que la gente se haga la idea de lo que va a ser este año, que va a ser duro. Mi objetivo ahora es la pretemporada, hacerla bien y luego cuando empiece la Liga ya veremos. Quiero sacar mi mejor versión, ahora mismo estoy en un buen momento de mi carrera. No me quiero aventurar a nada, pero confío en mí y confío en el equipo para que sea una buena temporada».

Sobre la competencia en la posición de central, con cuatro zagueros pugnando por dos o tres puestos, el defensa catalán considera que «estamos los cuatro capacitados para jugar en Segunda, ya lo hemos demostrado». Del crecimiento de Murillo, que asumió mucho protagonismo en el tramo final, dijo que «estoy muy contento de cualquier éxito que tenga Murillo y el año pasado así lo demostró. Creo que la defensa fue una de las principales fortalezas del equipo el año pasado, así que hay que seguir dándolo todo juegue quien juegue, porque eso también nos hace mejorar a los cuatro».

Acerca de las salidas de ciertos jugadores y las caras nuevas en el plantel y cuerpo técnico, Pastor argumentó que «siempre es una pena cuando la gente se va, pero el fútbol es así, cada temporada hay caras nuevas. De los que se fueron ya nos despedimos antes de irnos. He conocido a Joaquín y es una muy buena persona y ojalá nos dé muchas cosas. Con los miembros del cuerpo técnico no he podido compartir palabras, pero ahora va a ser un 'staff' más amplio y eso nos va a ayudar porque hay muchas veces que los jugadores no llegamos a todo».

Sobre la polémica reciente con respecto al aforo del estadio de atletismo, el central blanquiazul quiso mostrarse cauto, manifestando que «que aún es pronto para hablar de eso, porque todavía no hay nada todavía hecho. Evidentemente leí el comunicado del club. Los jugadores confiamos en que se llegará a un acuerdo. Está claro que nosotros queremos jugar con el mayor aforo posible, y La Rosaleda nos da muchos puntos».