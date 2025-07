El administrador judicial confirma la llegada de dos fichajes más en los próximos días

Jorge Garrido Málaga Sábado, 12 de julio 2025, 19:07 Comenta Compartir

Después de la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, para confirmar la renuncia al Mundial de 2030, el administrador judicial José María Muñoz, quien ... acudió a la reunión previa como representante del Málaga, también compareció ante los medios de una manera un tanto improvisada. Abordó la cuestión evidente de la postura del club ante esta decisión, pero también respondió acerca de uno de los asuntos que más interesa a la afición malaguista, los fichajes. El máximo mandatario del club confirmó que «en este fin de semana o el lunes, llegarán un par más». Cuando se le preguntó quiénes serían, dijo que «no me acuerdo de los nombres (ríe). Como no me gusta el fútbol se me olvidan los nombres fácilmente».

Un periodista ya le recordó que si era un futbolista que milita en el Atlético de Madrid B, haciendo referencia a Adrián Niño, por quien el club tiene ya muy avanzadas las negociaciones. Ahí, el administrador ya cayó en el nombre del jugador, y explicó en un tono bromista que «ese nombre ya ha salido, ¿no? Lo decía Pepe (León, mítico murguista), que sería una delantera muy bonita con el Niño y Chupete». El otro fichaje del que se habla es el de otro delantero que ya el pasado verano el Málaga intentó fichar, Eneko Jauregui, según avanzó 'As', que explica que las negociaciones están bastante avanzadas, si bien en el club prefieren mantenerse cautos debido a lo que pasó un año atrás con este futbolista. Jauregui llegaría, a priori, para ser el tercer 'nueve' del equipo, de un perfil más contrastado en la categoría. El pasado curso anotó seis dianas (dos de ellas en el mismo partido, frente al Málaga, en la primera jornada) en un Ferrol que apenas anotó 22 en toda la temporada, y no pudo evitar el descenso.

