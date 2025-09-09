Acto de confraternización entre las Peñas del Málaga y el Granada

La enemistad entre el Málaga y el Granada, en materia de aficiones, ya quedó enterrada. En los prolegómenos del derbi del sábado (2-2) hubo ... un acto de confraternización entre la Federación de Peñas Malaguistas, presidida por Miguel Molina, y la Granada CF G19, cuyo presidente es Antonio Alberto Molina en las inmediaciones de La Rosaleda.

«Siempre desde la cordialidad que reina desde hace varios años entre ambas aficiones y erradicando tiempos pretéritos, nos deseamos mucha suerte, mutuamente, en el logro de los objetivos», rezaba el comunicado de la Federación de Peñas Malaguistas.

La parroquia blanquiazul todavía agradece y guarda con buen recuerdo cuando se enfrentó al filial nazarí en la 2023-24 en Primera RFEF en el Nuevo Los Cármenes, que tendió puentes permitiendo que acudieran alrededor de 5.000 malaguistas al estadio granadino, en una fecha que supuso un punto de inflexión en muchos sentidos para el cuadro de Martiricos. Actualmente hay una buena relación entre ambos clubes.