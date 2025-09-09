Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, con peñistas del Málaga y el Granada. FPM

Acto de confraternización entre las Peñas del Málaga y el Granada

En los prolegómenos del derbi del sábado, representantes peñistas de ambos clubes se desearon suerte, en una prueba más de que la enemistad entre estos equipos ya quedó atrás

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:20

La enemistad entre el Málaga y el Granada, en materia de aficiones, ya quedó enterrada. En los prolegómenos del derbi del sábado (2-2) hubo ... un acto de confraternización entre la Federación de Peñas Malaguistas, presidida por Miguel Molina, y la Granada CF G19, cuyo presidente es Antonio Alberto Molina en las inmediaciones de La Rosaleda.

