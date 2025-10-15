La Academia del Málaga se dota de un software para optimizar tareas

El Málaga ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la prestigiosa empresa de gestión deportiva Soccer System Pro. En el acto de firma en la ... Ciudad Deportiva estuvieron presentes el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, acompañado por los coordinadores de Fútbol-11 y Fútbol-7, Fran Medina y Guille Tejada, junto al Product Success Manager de Soccer System Pro, Marc Lamana.

Con este acuerdo se pretende modernizar y optimizar los procesos de formación y seguimiento de sus futbolistas, apostando por herramientas tecnológicas que faciliten el análisis, la planificación y la evolución de los jugadores y jugadoras en todas las etapas del fútbol base hasta el primer equipo.

También tendrá su aplicación práctica para entrenadores, servicios médicos y nutrición, coordinación y preparación física, ya que el software se enfoca tanto en la mejora colectiva como en la individual con una serie de premisas recomendadas por LaLiga y que ya implementan otros clubes de élite gracias a Soccer System Pro.

El nuevo sistema permitirá centralizar también información técnica, táctica y física, mejorando las sinergias existentes entre los distintos cuerpos técnicos y departamentos del Club. El objetivo, reforzar el compromiso con la excelencia deportiva, la innovación y la formación integral de los jóvenes talentos en una clara apuesta por La Academia.

Por tanto, este acuerdo representa una inversión estratégica en el ámbito de la tecnología aplicada al deporte, buscando la consolidación en el desarrollo y la profesionalización del fútbol formativo, tanto masculino como femenino del Málaga.