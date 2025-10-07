Aarón Ochoa sigue buscando su sitio en el Málaga

Izan Merino, Antoñito y Aarón Ochoa fueron los tres futbolistas juveniles a los que Pellicer dio la oportunidad de 'pertenecer' al primer equipo en la ... campaña en Primera RFEF, los tres considerados como los principales productos de La Academia en aquel momento. Pero el destino de los tres canteranos ha dejado a Antoñito, autor del gol del ascenso y el jugador con más participaciones de gol firmó el pasado curso y fichando por el Newcastle inglés (que a su vez lo ha cedido al Westerloo belga y apenas juega); a Izan Merino erigido en una pieza fundamental en el equipo, ya con ficha profesional, y con mucha importancia con la selección española en un Mundial sub-20; mientras que Ochoa, en plena plaga de bajas en el plantel malaguista, apenas ha disputado 50 minutos esta campaña, repartidos entre tres choques (23 minutos contra la Real Sociedad B, 12 frente al Granada y 15 el domingo en Santander). Es el jugador del Málaga que menos ha jugado (quitando a Luismi, lesionado a los 20 minutos, Haitam, Dorrio y el portero Carlos López, abocado a un rol secundario por la presencia de Alfonso Herrero), aun con la infausta plaga de bajas que padece el cuadro de Pellicer.

La temporada pasada, jugó 679 minutos en la primera vuelta de Liga, pero en la segunda jugó menos la mitad (326). En 2025 sólo ha sido titular en dos partidos (en uno de ellos, frente al Almería, registró su única contribución directa para un gol, una asistencia a Dani Sánchez). En el segundo tramo de la pasada campaña, dos jugadores del filial, Chupete y Rafa, adelantaron por la derecha al joven marbellí, causando un impacto prácticamente inmediato: en su primer partido en La Rosaleda, el punta cordobés ha hecho varios goles clave desde que empezara a jugar con el primer equipo regularmente, como también lo ha hecho el centrocampista sevillano, dotado de un gran golpeo y un innato instinto goleador como medio punta, el puesto (a priori) que ocupa Ochoa.

Los datos más llamativos de Ochoa 50. Son los minutos que ha jugado esta temporada. Es el jugador, exceptuando a varios de los lesionados, el portero Carlos López, Haitam y Dorrio, que menos ha participado este curso.

2. Son las titularidades que acumula en 2025. En la primera vuelta de la temporada pasada, lo fue en seis ocasiones.

1. Son los goles o asistencias que registra con el primer equipo en 39 partidos. Un pase de gol para Dani Sánchez, frente al Almería.

En su demarcación puede residir la cuestión. A menudo ha actuado como medio punta, por su enorme calidad técnica, particularmente en la visión del juego. Pero para ese puesto ahora se requiere un despliegue físico tanto en ataque como en la presión alta para recuperar y una capacidad de llegada que en estos momentos el hispano-irlandés no posee. Pellicer le ha colocado también en la banda, aunque a menudo se mueve hacia posiciones interiores, pero tampoco se le ha visto cómodo ahí.

Esta es su segunda temporada en la órbita del primer equipo, y su rendimiento irregular ha provocado que cada vez aparezca y participe con menos frecuencia. Es el jugador más joven del equipo (cumplió 18 años en abril), se optó por que se quedara en lugar de marcharse cedido, pero parece haberse estancado por este motivo, ya que ahora que el Málaga atraviesa un momento crítico, en el que probablemente se precise de jugadores de más experiencia para revertir la situación (aunque Pellicer ha demostrado estar dispuesto a jugársela con jugadores de la cantera aun en tramos de dificultad), quizá no es el jugador idóneo con el que contar, y tampoco debe recaer semejante peso en la espalda de un jugador tan joven.