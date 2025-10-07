Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aarón Ochoa va en busca de una pelota por la banda derecha en el derbi frente al Granada. Marilú Báez

Aarón Ochoa sigue buscando su sitio en el Málaga

Sólo ha sido titular en dos partidos en 2025, y es el jugador de campo blanquiazul, exceptuando a Luismi, con menos minutos (50 repartidos en tres encuentros) a pesar de la plaga de bajas malaguista

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Izan Merino, Antoñito y Aarón Ochoa fueron los tres futbolistas juveniles a los que Pellicer dio la oportunidad de 'pertenecer' al primer equipo en la ... campaña en Primera RFEF, los tres considerados como los principales productos de La Academia en aquel momento. Pero el destino de los tres canteranos ha dejado a Antoñito, autor del gol del ascenso y el jugador con más participaciones de gol firmó el pasado curso y fichando por el Newcastle inglés (que a su vez lo ha cedido al Westerloo belga y apenas juega); a Izan Merino erigido en una pieza fundamental en el equipo, ya con ficha profesional, y con mucha importancia con la selección española en un Mundial sub-20; mientras que Ochoa, en plena plaga de bajas en el plantel malaguista, apenas ha disputado 50 minutos esta campaña, repartidos entre tres choques (23 minutos contra la Real Sociedad B, 12 frente al Granada y 15 el domingo en Santander). Es el jugador del Málaga que menos ha jugado (quitando a Luismi, lesionado a los 20 minutos, Haitam, Dorrio y el portero Carlos López, abocado a un rol secundario por la presencia de Alfonso Herrero), aun con la infausta plaga de bajas que padece el cuadro de Pellicer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aarón Ochoa sigue buscando su sitio en el Málaga

Aarón Ochoa sigue buscando su sitio en el Málaga