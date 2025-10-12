Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel Olmedo, Leandro Ramírez y los hermanos Pino (Antonio muestra el muñeco que representa a Bernardo de Gálvez), con parte del personal del reabierto bar El Caracol.:: félix lorenzo
HORIZONTES CERCANOS

¿Y por qué no...?

Bernardo de Gálvez es Ciudadano de Honor de Estados Unidos pero no es Hijo Adoptivo de Málaga, una deuda pendiente de la ciudad. La 'soñada' exposición del macharatungo y del sevillano Saavedra, íntimos amigos y héroes. El 25-O habrá dos representaciones de Peneque el Valiente y sus amigos en la plaza de Merced en homenaje a Picasso. Nuevo cuadro de Raúl Berzosa para el Vaticano. Andrés Trapiello, Premio Libertad 1812.

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En Estados Unidos ahora mismo se tramita la novena estatua que será erigida en honor y recuerdo del gran Bernardo de Gálvez, ... el gran hijo de Macharaviaya que fue Virrey de Nueva España y pieza clave en la independencia de Estados Unidos, y más tras las investigaciones documentadas y confirmadas (gracias a las investigaciones de ese gran lujo ciudadano que es Manuel Olmedo), en la que el militar malagueño entregó junto al sevillano Francisco Saavedra, de gran peso político en la España de Carlos IV y Fernando VII (la tremenda fuerza de España se comprueba al sobrevivir a estos dos pusilánimes monarcas, negados para todo menos para vivir bien), del dinero necesario para que las tropas que comandaba el entonces general George Washington siguieran en la lucha tras las amenazas, para nada veladas, de desertar ante la falta de un dinero prometido por los franceses y que nunca llegó. Sí lo hizo de manos de España, y fueron De Gálvez y Saavedra los que hicieron posible la gesta, porque lo gestionaron y les hicieron llegar las 'soldadas' a los independentistas.

