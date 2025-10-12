¿Y por qué no...?

En Estados Unidos ahora mismo se tramita la novena estatua que será erigida en honor y recuerdo del gran Bernardo de Gálvez, ... el gran hijo de Macharaviaya que fue Virrey de Nueva España y pieza clave en la independencia de Estados Unidos, y más tras las investigaciones documentadas y confirmadas (gracias a las investigaciones de ese gran lujo ciudadano que es Manuel Olmedo), en la que el militar malagueño entregó junto al sevillano Francisco Saavedra, de gran peso político en la España de Carlos IV y Fernando VII (la tremenda fuerza de España se comprueba al sobrevivir a estos dos pusilánimes monarcas, negados para todo menos para vivir bien), del dinero necesario para que las tropas que comandaba el entonces general George Washington siguieran en la lucha tras las amenazas, para nada veladas, de desertar ante la falta de un dinero prometido por los franceses y que nunca llegó. Sí lo hizo de manos de España, y fueron De Gálvez y Saavedra los que hicieron posible la gesta, porque lo gestionaron y les hicieron llegar las 'soldadas' a los independentistas.

Pues bien, siendo como es Bernardo de Gálvez una de las tres figuras malagueñas más relevantes de la historia (él, Picasso y ¿? Voten si quieren), pese a que en Estados Unidos es idolatrado y es uno de los pocos que ostenta el privilegio de Ciudadano de Honor, aquí, en Málaga, no se le ha reconocido aún como Hijo Adoptivo ni se le ha concedido la medalla de la ciudad a título póstumo, olvido que intentan subsanar los no menos 'heroicos' miembros de la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez, especialmente de Manuel Olmedo y Leandro Martínez, quienes no cejan en su intento de conseguir un mayor reconocimientos al héroe macharatungo, y cuya generosidad les ha llevado también a iniciar gestiones para que a Francisco Saavedra se le reconozcan sus méritos en su ciudad natal, Sevilla, algo que sorprende porque si hay un lugar en el mundo donde se idolatre a sus hijos es en la capital de Andalucía. Saavedra por no tener, no tiene ni el nombre de una calle en su ciudad natal. Ahora mismo, Manuel Olmedo trabaja en realizar una exposición del dúo 'Gálvez-Saavedra' tanto en Sevilla como en Málaga, con dos conferencias además que prometen. Al tiempo.

Por cierto, ya que hablamos de Bernardo de Gálvez, la Compañía Los Títeres de Miguel Pino tiene un muñeco caracterizado del gran Virrey de Macharaviaya que suele representarse en las actuaciones del grupo de marionetas.

La referida compañía de la familia Pino es una de las más antiguas de España, y lleva un año triunfal por cierto recorriendo todo el país y lo que les queda, con Miguel y Antonio Pino al frente, herederos del gran Miguel Pino Sánchez, que creó a Peneque el Valiente y toda su familia en 1959 en su Extremadura natal, y que se instaló para siempre en Málaga en los años 70 del pasado siglo, tierra elegida por él y donde sus restos descansan para siempre. Peneque el Valiente lleva a todos los grandes personajes malagueños por esos mundos de dios, y hace una labor de difusión de Málaga que es impagable. Por eso, Peneque y su gente no podían faltar por cierto este próximo día 25, en el aniversario del nacimiento de PabloRuiz Picasso, con dos actuaciones para el recuerdo y que pondrán en escena en la plaza de la Merced el cuento de títeres 'Pablito y el Caratorta', la historia de un malvado que quiso conseguir la caja de pinturas de un niño llamado Pablito que con sus amigos hacía hermosos dibujos en la plaza de la Merced. El 'Caratorta' intenta engañar a uno de esos chavales y conseguir como fuera la referida caja de pinturas creyendo que el éxito del niño que pintaba de aquella manera tan bonita era consecuencia de la magia que había dentro de la misma... La verdad es que la historia, conocida y elogiada por el propio Bernard Ruiz Picasso, promete. Las funciones serán el mismo día 25 a las 11,30 y a las 13 horas, en la plaza donde nació el genio, frente a su casa, y muy cerca de la estatua sedente que inmortaliza al genial artista, que, por cierto, es un objeto de culto para cientos y cientos de turistas que a todas horas del día inmortalizan su presencia en la zona con una foto de la escultura que realizara en 2008 Francisco López Hernández... La intención de los hermanos Pino es que los niños que asistan a las funciones (que serán gratis) al final de las mismas, acompañen a los famosos títeres, con Peneque a la cabeza, entonando el 'cumpleaños feliz' en honor de Picasso.

Todos los días, en torno a la estatua de Picasso, en la plaza de la Merced, cientos de turistas inmortalizan una imagen que demuestra el gran tirón del 'niño Pablo' F. Lorenzo

Seguimos en el mundo del arte. La Postulación de la Causa de Santificación de Peter To Rot encargó, en su día, un retrato al pintor malagueño Raúl Berzosa del que será el primer santo de Papúa Nueva Guinea, y que se representará en el enorme tapiz que presidirá en la fachada principal de San Pedro en el Vaticano la sagrada ceremonia religiosa en la que será elevado a los altares, y que ha levantado una gran expectación en toda la África católica, tan perseguida y castigada en países como Nigeria o Somalia, Libia y Sudán, con crímenes masivos ante los que desgraciadamente, nadie levanta un dedo a nivel internacional para parar lo que es una auténtica barbaridad...

Peter To Rot (1912-1945) nació en Papúa Nueva Guinea en el seno de una familia profundamente cristiana. Formado como catequista laico, dedicó su vida a la evangelización de su pueblo. Durante la ocupación japonesa, cuando se prohibió la práctica de la fe, Peter mantuvo vivas las celebraciones, enseñó el catecismo y defendió con firmeza el matrimonio cristiano frente a la poligamia impuesta. Por ello fue arrestado y asesinado en 1945 con una inyección letal, convirtiéndose en mártir de la fidelidad a Cristo. Beatificado por san Juan Pablo II en 1995, será canonizado el próximo día 19 de octubre en Roma, y se convertirá en el primer santo mártir de Papúa Nueva Guinea.

Retrato de Berzosa de quien el 19 será nuevo santo, Peter To Rot, que presidirá el acto en la plaza de San Pedro

El nuevo santo aparece en el retrato de Berzosa con la indumentaria de los catequistas, camisa blanca y una especie de falda azul llamada 'laplap'. La noche previa a su martirio, Peter To Rot pidió a su mujer que le trajese la cruz que tenía guardada en su casa porque quería morir con ella, detalle que sería clave para reconocer sus restos cuando fueron exhumados en 1994 de una fosa común. Como fondo, el artista malagueño, prácticamente ya 'pintor de cámara' del Vaticano, representa un paisaje de la época donde vivía el nuevo santo. san Peter To Rot, fue hijo espiritual de los Misioneros del Sagrado Corazón, los MSC, ya que creció con ellos, siendo los únicos misioneros que en aquella época de dominio japonés estaban en aquella isla.

Felicitemos finalmente al escritor Andrés Trapiello que el día 17 por la noche recibirá en el hotel Vincci Posada del Patio el Premio Libertad que otorga el Club Liberal 1812 en un acto que comenzará a las 19.30 horas y que es público hasta completar aforo. Sin duda un galardón que cada edición adquiere mayor notoriedad a nivel nacional.

Libertad y vida. No se necesita mucho más para ser feliz. Disfruten de lo que tenemos.