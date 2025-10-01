¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Tras el paso de la borrasca extratropical 'Gabrielle' se avecina un giro del tiempo en el territorio nacional. Así, tras las intensas lluvias torrenciales registradas ( ... con avisos rojos) en zonas como Valencia, Castellón o Tarragona, para la jornada de este miércoles 1 de octubre se prevé tiempo estable en buena parte del país. No obstante, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el área mediterránea «seguirá bajo la influencia de una vaguada fría en altura y relativa inestabilidad, menos adversa que en fechas previas». En litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos, con tendencia general a remitir, destaca la previsión meteorológica.

En la provincia de Málaga, si la borrasca exGabrielle dejó días atrás aguaceros leves en la Costa y la Serranía, para la jornada de este miércoles Meteorología apunta «intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables e intensos en la Axarquía de madrugada y en las sierras por la tarde».

Así, en Marbella, Aemet sitúa en un 90% la probabilidad de lluvias por la mañana, hasta las 14 horas, para descender al 40% hasta las ocho de la tarde y desaparecer a partir de entonces. En Ronda el porcentaje es el 75% hasta las 14 horas y del 50% hasta las 20.00 horas. Mientras tanto, en Antequera, la probabilidad alcanza el 75%, de 14 a 20 horas, y desaparece a partir de esa hora. Por otro lado, en la capital malagueña se apunta un 35% de probabilidad de lluvia hasta las 14 horas.

En cuanto a las temperaturas en la provincia, se esperan sin cambios o en ligero ascenso. En Marbella y Veléz-Málaga se apuntan hasta 27 grados de máxima, mientras que en Antequera, Málaga y Ronda el mercurio subirá hasta los 25 grados. Las mínimas oscilarán entre los 14 de Ronda y los 21 en la capital. Por último, la previsión también prevé vientos flojos de componente este para esta jornada de miércoles.

Chubascos ocasionales en Andalucía

En el resto de la Península, Aemet espera «cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y nieblas matinales en el centro este y zonas de los tercios norte y sudeste. Asimismo, se formarán nubes de evolución con posibles chubascos dispersos en la mitad sur peninsular y este de Cataluña, más probables e intensos en sierras del sudeste. A últimas horas pueden afectar a litorales y Pirineo catalanes».

En Andalucía, la previsión no descarta «chubascos ocasionales; más probables e intensos de madrugada en el litoral mediterráneo, pudiendo ser localmente fuertes en la Costa granadina (con una precipitación acumulada en una hora de 15 mm); y por la tarde en las sierras Béticas».

Respecto a las temperaturas máximas, se prevén en aumento en buena parte la Península, «con pocos cambios en Andalucía, nordeste y archipiélagos». Mínimas sin grandes cambios en general, «con aumentos en la mitad oeste peninsular y descensos en la este. Heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo», apunta Meteorología.