Ñito Salas / Archivo

¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Aunque Aemet prevé tiempo estable en buena parte del país el área mediterránea seguirá bajo la influencia de «una vaguada fría en altura y relativa inestabilidad»

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:43

Tras el paso de la borrasca extratropical 'Gabrielle' se avecina un giro del tiempo en el territorio nacional. Así, tras las intensas lluvias torrenciales registradas ( ... con avisos rojos) en zonas como Valencia, Castellón o Tarragona, para la jornada de este miércoles 1 de octubre se prevé tiempo estable en buena parte del país. No obstante, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el área mediterránea «seguirá bajo la influencia de una vaguada fría en altura y relativa inestabilidad, menos adversa que en fechas previas». En litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos, con tendencia general a remitir, destaca la previsión meteorológica.

