Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el centro, el comisario principal, Roberto Rodríguez, acompañado en la presentación de la carrera por el inspector-jefe Sebastián Martínez; el hermano mayor del Rico, Ramón Varea; el asesor municipal Miguel Bandera; y Miguel Ángel de la Torre en representación del Banco Santander. Ñito Salas

Vuelve la carrera solidaria de la Policía Nacional de Málaga para ayudar a familias desfavorecidas

El evento será el próximo 12 de septiembre y la recaudación será destinada a la obra caritativa de la cofradía El Rico

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:16

La Policía Nacional vuelve con su carrera solidaria en Málaga, que este año cumple su séptima edición y lo hará destinando los fondos a la ... obra caritativa y social de la cofradía El Rico, cuya labor se centra en los más desfavorecidos. El evento se desarrollará el viernes 12 de septiembre, teniendo como punto de partida y de meta el Puerto de Málaga, a la altura de la Plaza de la Marina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  2. 2 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  5. 5 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  8. 8 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  9. 9

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  10. 10 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve la carrera solidaria de la Policía Nacional de Málaga para ayudar a familias desfavorecidas

Vuelve la carrera solidaria de la Policía Nacional de Málaga para ayudar a familias desfavorecidas