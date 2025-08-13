Vuelve la carrera solidaria de la Policía Nacional de Málaga para ayudar a familias desfavorecidas

La Policía Nacional vuelve con su carrera solidaria en Málaga, que este año cumple su séptima edición y lo hará destinando los fondos a la ... obra caritativa y social de la cofradía El Rico, cuya labor se centra en los más desfavorecidos. El evento se desarrollará el viernes 12 de septiembre, teniendo como punto de partida y de meta el Puerto de Málaga, a la altura de la Plaza de la Marina.

A partir de las 20.00 horas dará comienzo la categoría infantil, que contará con dos distancias, de 200 y 500 metros, y en la que podrán participar hasta 300 menores. Posteriormente será el turno de los adultos, que recorrerán 5.091 metros por una buena causa. En este caso, la categoría podrá contar con 1.200 participantes.

Como ha avanzado esta mañana el comisario principal, Roberto Rodríguez, ya se ha cubierto el 70 por ciento de las suscripciones para este acto. En la presentación, que ha tenido lugar en la Comisaría Provincial, también ha intervenido el inspector-jefe Sebastián Martínez, quien ha destacado que los corredores también disfrutarán de otras actividades, con música y zumba, además de tener la ocasión de conocer a distintas unidades policiales, como los guías caninos, los medios aéreos o la policía científica.

En el acto también ha estado el hermano mayor del Rico, Ramón Varea, que se ha mostrado agradecido por el gesto solidario de la Policía Nacional con su labor social. Como ha recordado, desde la cofradía -de la que el Cuerpo es hermano honorario desde hace casi un siglo- se atiende a cerca de 800 familias vulnerables, además de estar involucrada, entre otras causas, con la inserción de las personas más desfavorecidas.

Apoyo de artistas

En esta ocasión, la carrera solidaria ha vuelto a contar -por tercer año- con un cartel realizado por el humorista gráfico malagueño Ángel Idígoras, que representa en el mismo la Farola y el Cenachero, tan significativos para la ciudad de Málaga, en el que ambos monumentos son capaces de echar a correr motivados por esta causa solidaria junto a dos policías nacionales

No es el único artista que se ha volcado para animar a participar en la carrera 'Ruta 091 kilómetros solidarios'. El actor Salva Reina, también de la tierra y galardonado con un Goya al mejor actor de reparto, aparece en el vídeo promocional animando tanto a adultos como a niños a que se sumen a esta fiesta del deporte.

Toda la información sobre inscripciones y otros datos en la página web

Las inscripciones para la categoría absoluta e infantil podrán realizarse a través de la web https://ruta091.es, la primera acogiendo a participantes mayores de 14 años, hasta un máximo de 1200 corredores y la segunda destinada a los más pequeños –entre 4 y 14 años-. La cuota de inscripción es de 12 euros para adultos y 8 euros para niños, además existe la posibilidad de realizar donación mediante el dorsal 0 sin opción a camiseta.

La recogida de dorsales y camisetas se realizará en los días previos a la ruta y toda la información relativa a la misma, reglamento, inscripciones, información sobre el pago y recogida de dorsales puede ser consultada en la mencionada URL.