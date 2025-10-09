Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Figaredo y Hernández Quero
La Política

Vox abre en Málaga su gira nacional para presentar sus recetas económicas y en vivienda

Política. ·

Ampliación del suelo para edificar, derogación de la ley de vivienda, simplificación burocrática, rebaja «drástica» de impuestos, un plan de reindustrialización y otro de soberanía energética y la «remigración» de inmigrantes son algunas de las propuestas desgranadas por José María Figaredo y Carlos Hernández Quero

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El 'Hexágono de la prosperidad' es el nombre que Vox da a sus propuestas en materia económica y de políticas de vivienda. Un documento programático ... aprobado al principio de verano y que el partido de Santiago Abascal va a dar a conocer y explicar en una gira por todo el país. La primera parada fue este jueves por la tarde en Málaga con un acto en La Térmica donde participaron el portavoz de Economía y Energía y diputado por Asturias, José María Figaredo, y el diputado por Málaga y portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

