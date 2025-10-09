Vox abre en Málaga su gira nacional para presentar sus recetas económicas y en vivienda

El 'Hexágono de la prosperidad' es el nombre que Vox da a sus propuestas en materia económica y de políticas de vivienda. Un documento programático ... aprobado al principio de verano y que el partido de Santiago Abascal va a dar a conocer y explicar en una gira por todo el país. La primera parada fue este jueves por la tarde en Málaga con un acto en La Térmica donde participaron el portavoz de Economía y Energía y diputado por Asturias, José María Figaredo, y el diputado por Málaga y portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

La simplificación normativa y burocrática; una rebaja «drástica y masiva» de impuestos; la reducción «radical» de los gastos de la administración pública; la reindustrialización de la economía española unido a plan de soberanía energética; la apuesta por «fronteras seguras» con un plan de «remigración» y un plan de vivienda para que España vuelva a ser un país de propietarios son los seis ejes programáticos, que fueron desgranados por Figaredo y Hernández Quero tras hacer un diagnóstico sobre la situación actual del país donde, a su juicio, «los salarios de miseria, la inflación desbocada y el expolio impositivo han dinamitado el poder adquisitivo» de los ciudadanos.

En materia de vivienda, las recetas de Vox pasan por ampliar el suelo disponible para edificar; ⁠ la simplificación administrativa y burocrática para acelerar la construcción; la derogación de la actual Ley de Vivienda; «tolerancia cero» con la okupación ilegal; la reegulación de la proliferación masiva de las viviendas de uso turístico; inundar España de bloques de vivienda protegida para familias españolas y «ni un euro de dinero público para alojar a extranjeros»; la exención del pago de impuesto para la primera vivienda de un español; la prohibición del arrendamiento a inmigrantes ilegales y perseguir su empadronamiento y atajar la compra masiva de vivienda por fondos y fortunas extranjeras; y poner en marcha una línea de ⁠avales públicos para la compra de vivienda.

Campo, nucleares y acabar con «las políticas de efecto llamada»

Derogar tres normas por cada una que se apruebe y simplificar los trámites administrativos es la propuesta para reducir la carga burocrática; la bajada de impuestos como el IRFP, el IVA o el de sociedades; re⁠ducir los gastos de la administración pública en materias como las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales así como a organismos «ideológicos»; la reindustrialización de la economía española, el apoyo a la industria agroalimentaria y el establecimiento de un plan nacional de soberanía energética con la recuperación del plan nuclear, la interconexión de cuencas hídricas y energía segura, limpia y asequible; y⁠ acabar con «las políticas de efecto llamada» promovidas por el bipartidismo y las deportaciones «masivas» de los inmigrantes que entre en España de forma ilegal son otras de las propuestas que conforman el programa económico de Vox.

Tras la parada en Málaga, el 'tour' de presentación de las recetas de Vox en materia económica y sobre la emergencia habitacional hará parada en Valladolid a finales de este mes.