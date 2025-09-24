Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo edificio de apartamentos en la tecnópolis. Sur

Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Blink ofrece 105 apartamentos individuales y compartidos que pueden ocuparse desde 15 días hasta 12 meses

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:09

Blink Málaga TechPark, el primer edificio de «alojamientos flexibles» concebido en el Parque Tecnológico de Andalucía, ha iniciado su actividad con una propuesta que ... combina apartamentos y estudios, servicios y espacios corporativos. Desarrollado por Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (gestionado por Arcano Capital), Blink se presenta como una solución para las necesidades de alojamiento temporal de las más de 700 empresas y 25.000 trabajadores del parque.

