Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Blink Málaga TechPark, el primer edificio de «alojamientos flexibles» concebido en el Parque Tecnológico de Andalucía, ha iniciado su actividad con una propuesta que ... combina apartamentos y estudios, servicios y espacios corporativos. Desarrollado por Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (gestionado por Arcano Capital), Blink se presenta como una solución para las necesidades de alojamiento temporal de las más de 700 empresas y 25.000 trabajadores del parque.

Con 105 viviendas (que van desde estudios hasta pisos de cuatro dormitorios) y 186 camas, Blink está dirigido tanto a trabajadores como a empresas, ofreciendo estancias desde 15 días hasta 12 meses, adaptadas a proyectos temporales de media y larga estancia, procesos de 'onboarding', traslados o formación interna. Además, pone a disposición de las compañías espacios para la celebración de eventos y reuniones.

Las tarifas parten de 700 euros por mes por habitación en tipologías compartidas y desde 1.000 euros al mes en estudios individuales. Los apartamentos se ofrecen totalmente equipados, listos para entrar a vivir y con servicios incluidos como limpieza periódica, WiFi, suministros, menaje y ropa de cama y baño.

Además de las viviendas, los residentes cuentan con zonas comunes que fomentan la convivencia, como 'coworking', gimnasio, piscina, sala de cine o lavandería de autoservicio. También pueden aceceder a los espacios corporativos bajo reserva (auditorio, salas de reuniones y terraza) para actividades profesionales.

Según explican desde Blink, las empresas del Málaga TechPark pueden reservar viviendas por volumen o por proyectos concretos, beneficiándose de condiciones especiales para estancias múltiples o prolongadas. Además, disponen de la posibilidad de asignar bloques de apartamentos a equipos determinados, con una gestión centralizada y facturación agrupada que simplifica la operativa.

El complejo ofrece también espacios corporativos -como auditorio, salas de reuniones o terraza- que pueden reservarse en exclusiva para presentaciones, formaciones o encuentros internos, con soporte técnico y logístico incluido. A esto se suman servicios adicionales bajo demanda, como catering, transporte, limpieza extra o actividades de 'team building'.

«Blink se integra fácilmente en los programas de movilidad laboral o de formación interna de las compañías, convirtiéndose en un aliado para facilitar la llegada de profesionales, mejorar su adaptación y reforzar el compromiso con el talento», explican desde la compañía.