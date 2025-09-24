Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
Blink ofrece 105 apartamentos individuales y compartidos que pueden ocuparse desde 15 días hasta 12 meses
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:09
Blink Málaga TechPark, el primer edificio de «alojamientos flexibles» concebido en el Parque Tecnológico de Andalucía, ha iniciado su actividad con una propuesta que ... combina apartamentos y estudios, servicios y espacios corporativos. Desarrollado por Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (gestionado por Arcano Capital), Blink se presenta como una solución para las necesidades de alojamiento temporal de las más de 700 empresas y 25.000 trabajadores del parque.
Con 105 viviendas (que van desde estudios hasta pisos de cuatro dormitorios) y 186 camas, Blink está dirigido tanto a trabajadores como a empresas, ofreciendo estancias desde 15 días hasta 12 meses, adaptadas a proyectos temporales de media y larga estancia, procesos de 'onboarding', traslados o formación interna. Además, pone a disposición de las compañías espacios para la celebración de eventos y reuniones.
Las tarifas parten de 700 euros por mes por habitación en tipologías compartidas y desde 1.000 euros al mes en estudios individuales. Los apartamentos se ofrecen totalmente equipados, listos para entrar a vivir y con servicios incluidos como limpieza periódica, WiFi, suministros, menaje y ropa de cama y baño.
Además de las viviendas, los residentes cuentan con zonas comunes que fomentan la convivencia, como 'coworking', gimnasio, piscina, sala de cine o lavandería de autoservicio. También pueden aceceder a los espacios corporativos bajo reserva (auditorio, salas de reuniones y terraza) para actividades profesionales.
Según explican desde Blink, las empresas del Málaga TechPark pueden reservar viviendas por volumen o por proyectos concretos, beneficiándose de condiciones especiales para estancias múltiples o prolongadas. Además, disponen de la posibilidad de asignar bloques de apartamentos a equipos determinados, con una gestión centralizada y facturación agrupada que simplifica la operativa.
El complejo ofrece también espacios corporativos -como auditorio, salas de reuniones o terraza- que pueden reservarse en exclusiva para presentaciones, formaciones o encuentros internos, con soporte técnico y logístico incluido. A esto se suman servicios adicionales bajo demanda, como catering, transporte, limpieza extra o actividades de 'team building'.
«Blink se integra fácilmente en los programas de movilidad laboral o de formación interna de las compañías, convirtiéndose en un aliado para facilitar la llegada de profesionales, mejorar su adaptación y reforzar el compromiso con el talento», explican desde la compañía.
