¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar

Desde hace varias semanas, coincidiendo con el final del verano y principio del otoño, se ha producido una eclosión de insectos de pequeño tamaño, que ... pueblan sobre todo las ventanas y los techos de casas y oficinas en puntos del Centro, El Ejido, El Palo y Martiricos, sólo por citar aquellos desde los que han llegado referencias a este periódico.

A muchos lectores les ha surgido la duda acerca de qué son y cómo les pueden afectar estos animales, que además suelen permanecer inmóviles durante horas. El catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), Raimundo Real, aporta varias claves. En primer lugar, su identidad: se trata de tenebriónidos del género Lagria. En lenguaje llano: unos escarabajos que son completamente inofensivos.

No es habitual que aparezcan en tal cantidad en las viviendas, aunque tampoco es algo extraño, según aclara el catedrático. «Los tenebriones en general se les llama así porque les gusta la oscuridad. Es una familia que tiene muchísimos tipos de insectos, incluso muchos de los escarabajos negros que conocemos, a los que estamos muy habituados, son los tenebríonidos más típicos».

Es probable que las danas de final de invierno y primavera diezmaran a sus predadores naturales y eso ha aumentando la eclosión

En la naturaleza suelen estar en la hojarasca en el suelo, en el fondo de los bosques más o menos oscuros, y se alimentan de materia orgánica en descomposición. «Puede ocurrir que de pronto tengan abundancias poblacionales grandes ocasionales, no es raro en esa familia».

Causas de la eclosión

¿Por qué ha podido haber una eclosión justo ahora en Málaga? La causa no está clara, si bien Raimundo Real apunta como una posibilidad que las danas del pasado invierno y primavera haya afectado más a algún depredador natural de esta especie, como ha ocurrido por ejemplo con los camaleones; y por eso se han desarrollado más. «Si ha perjudicado a algún predador, pues la especie se ha encontrado de pronto con que han eclosionado casi todos los huevos».

El fenómeno es similar al que ocurre algunos años con las mariquitas, que durante algunos días pueblan cristales y poyetes de las ventanas en algunos barrios, especialmente costeros, y a merced de los vientos que soplen en cada momento.

En el ámbito animal hay dos tipos de estrategias reproductoras: la K es la de los seres humanos, elefantes, ballenas, etc. Estos tienen pocas crías y las cuidan intensamente para que lleguen a ser adultos. En cambio, la estrategia R consiste en tener muchas crías para que queden algunas tras un numeroso descarte, como es el caso de los insectos. «Ahí está previsto que mueran casi todas las crías, pero si por lo que sea hay un año que esa mortalidad no se da, puedes tener una abundancia como ahora».