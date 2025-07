Vecinos de Miraflores salen a limpiar un colegio del barrio: «Tenemos las calles llenas de orines y cacas de perros y personas»

Cristina Pinto Martes, 15 de julio 2025, 14:28 Comenta Compartir

Hace unas semanas iniciaron la protesta en las puertas del Ayuntamiento de Málaga exigiendo mejoras para el barrio. Ahora no basta con una pancarta y se han armado con cepillos, cubos y fregonas para tomar las riendas ellos mismos. Son parte de la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles' y su primer lugar de actuación ha sido uno de los colegios del barrio, que se encontraba llena de orines, chicles y otros restos que alarman sobre la falta de limpieza y mantenimiento. «Hay aglomeración de orines y cacas de perros y personas, pero no sólo en el colegio, sino en toda la zona. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que la mierda devore nuestros barrios», reclama uno de los vocales de la asociación, Miguel Jiménez, en una conversación con SUR.

Esta acción de protesta está protagonizada por los vecinos con «hartazgo social» que se respira en las barriadas de Camino Suárez, Victoria Eugenia, La Bresca y Miraflores de los Ángeles. En principio fueron más de una quincena los que salieron a las puertas del CEIP Miraflores de los Ángeles y alrededores, pero Miguel Jiménez asegura que fueron muchos más los que se sumaron a la protesta. «Es que esto no es suciedad, es desprecio», reclama una de las vecinas que asistieron a la actuación.

En las palabras de la asociación -en la actualidad la integran alrededor de 150 vecinos- se culpa directamente al Ayuntamiento de Málaga y su «falta de atención» a los barrios. «Esto es abandono institucional a los barrios populares. Los vecinos, antes de caer en la impotencia, hemos decidido pasar a la acción. Ya no basta con reclamar ante el Distrito y concejala, que nos ningunea de forma arrogante. Ya no vale escribir cartas. Hay que actuar e ir a más en forma de protesta física, visible y contundente», defiende la asociación de vecinos en un comunicado.

Tanto es el empeño de los vecinos que a partir de esta tarde llenarán el barrio de pancartas con las necesidades que tiene el barrio. El vocal de la asociación, Miguel Jiménez, detalla algunas de ellas: «Vivimos en unas condiciones urbanísticas muy agresivas; no tenemos pista deportiva de acceso libre; presenciamos peleas y violencia en la calle; hay aglomeración de suciedad; en todas las calles te encuentras con orines y cacas no sólo de perros, también de personas; tenemos una quincena de personas pernoctando en nuestras calles en condiciones infrahumanas; el acceso al Arroyo de los Ángeles está totalmente limitado con muros que impiden el acceso… Y esto es algo que sucede en todos los barrios de la ciudad», denuncia.

El comunicado de la Asociación de Vecinos 'Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles' compara la situación de los barrios con el Centro de la ciudad: «En Málaga se priorizan grandes proyectos urbanísticos y la especulación antes que la higiene pública y el bienestar de los barrios.. Mientras el Centro brilla por sus escaparates, en las zonas residenciales los cubos se desbordan y las calles apestan. La desigualdad social se huele, literalmente. Mientras haya vecinos fregando lo que debería cuidar el Ayuntamiento, el conflicto seguirá escociendo como esa mancha que no se va. Málaga, la de todos, no puede construirse desde la desinversión selectiva ni desde el olvido», concluyen en sus palabras.