Varios trenes de alta velocidad con origen o destino a Málaga, afectados por un incendio en la vía
La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) ha quedado suspendida por un incendio de una fábrica cercana a la vía
Málaga
Martes, 19 de agosto 2025, 21:39
Nueva jornada caótica en algunas de las principales estaciones de España, una de ellas la de Málaga. Varios trenes de Alta Velocidad entre Madrid y ... Andalucía están parados o sin hora de salida, ya que se ha suspendido la circulación en un tramo de la vía por un incendio.
Según informó Renfe sobre las 20.00 horas en sus redes sociales, quedaba suspendida la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra (Toledo) debido a un incendio próximo a la vía y a petición de bomberos. Este corte implica que los trenes de Alta Velocidad del trayecto Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía se han quedado parados, a la espera de que se pueda continuar por la vía.
Entre esos trenes afectados, hay varios con orígen o destino a Málaga, en unos días de gran movilidad tanto por las vacaciones de agosto como por la Feria de Málaga. Según ha informado Renfe, estos son los trenes con destino u origen a Málaga que están afectados por la incidencia por ahora:
AVLO Madrid 18:35 - Málaga 21:48: estacionado en Bif. Torrejón de Velasco
AVE Murcia 15:32 - Málaga 22:20: en Madrid Puerta de Atocha.
AVE Málaga 17:55 - Barcelona 23:59: en Puertollano
AVE Málaga 18:50 - Madrid 21:59 - Detenido en Puente Genil-Herrera
AVE Madrid 20:35 - Málaga 23:35: sin salida
La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112 a Europa Press, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles. Según informó Renfe, los bomberos están actuando en la zona y el fuego ya está controlado. «Una vez se complete la revisión de la vía, se podrá reanudar el servicio. La incidencia podría estar resuelta aproximadamente a las 22:00 h.», explicaron.
El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18,31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.