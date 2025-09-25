La vacunación contra la bronquiolitis reduce un 90% las hospitalizaciones en Málaga

La campaña de vacunación contra la bronquilitis de la Junta de Andalucía ha permitido, en sólo dos campañas, «reducir un 90% las hospitalizaciones de menores ... por esta enfermedad» en Málaga y provincia, según ha informado hoy la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, quien ha ofrecido una rueda de prensa en el centro de salud de La Roca junto al delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y el gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Vargas, una vez que las vacunaciones comenzaron el pasado 22 de septiembre y está previsto que continúen hasta el 31 de marzo de 2026, alcanzando así la tercera campaña.

«Hemos conseguido, con esta medida, reducir en un 90% las hospitalizaciones de los menores de seis meses afectados de bronquiolitis, precisamente porque la sintomatología y los efectos de este virus no llegan a mayores gracias a la vacunación», ha agregado Navarro. De esta manera, en la provincia se produjeron 239 ingresos de menores por bronquiolitis en la temporada 2022-2023, previa a la implantación de la vacuna, hospitalizaciones que descendieron a 48 tras la puesta en marcha de la primera campaña. En el periodo 2024-2025, los ingresos han seguido bajando hasta los 23. En toda Andalucía, en esta última campaña se registraron 2.000 hospitalizaciones menos por esta causa.

Llamamiento

Navarro ha hecho un llamamiento a los padres de niños menores de seis meses para que acudan a la llamada del SAS para vacunar a sus hijos frente al virus respiratorio sincitial (VRS). «Es el tercer año consecutivo que ponemos en marcha esta campaña de inmunización frente al virus causante de la bronquiolitis y son múltiples los beneficios que hemos conseguido en estos tres años», ha dicho Navarro, en referencia a la campaña 24-25, cuando se llegó a inmunizar a 10.257 menores de seis meses en la Costa del Sol, un 97% de cobertura, un porcentaje superior al 91,5% conseguido en la primera edición.

«Existe confianza en la vacuna, los progenitores están cada vez más concienciados de la importancia de inmunizar a los más pequeños», ha subrayado este jueves la delegada, y espera que esta campaña se pueda seguir incrementando el porcentaje de cobertura hasta el 100%. Son más de 10.200 menores los que hay que vacunar en esta campaña en Málaga.

La Junta ha adquirido 73.000 dosis de vacunas y ha destinado 15,8 millones de euros a este capítulo. Navarro ha defendido así la apuesta del Gobierno de Juan Manuel Moreno por «la sanidad pública con esta inversión a pesar de no ser una vacuna que estuviera al alcance de las familias, como era el caso de la Bexsero, se ha incorporado directamente al calendario vacunal por el impacto tan positivo en la salud pública». Esta vacuna en concreto cuesta 845 euros por dosis.

Los padres con menores nacidos desde el 1 de abril de este año hasta la actualidad serán contactados para facilitarles una cita para vacunar a los hijos, además todos los lactantes nacidos desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo recibirán la vacuna en el mismo paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta. Además, se administrará a los menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como aquellos menores de dos años con patologías crónicas de muy alto riesgo, ha informado Navarro, quien ha insistido en que las familias con menores de seis meses deben acudir a los centros de salud.

Campaña de vacunación contra la gripe

La delegada del Gobierno ha destacado también que el 30 de septiembre comienza la campaña de vacunación contra la gripe, de forma que se vacunará por tramos a la población diana, siendo los primeros los niños de seis meses a casi cinco años, las embarazadas y los maestros de pequeños menores de cinco años. Asimismo, desde el inicio de este periodo comenzará la vacuna antigripal intranasal entre los pequeños de tres y cuatro años en los colegios, lo que ocurre por segundo año consecutivo.

El año pasado, se logró una cobertura del 65%, y el fin es incrementar ese porcentaje sobre todo entre los que tienen menos de cinco años para evitar contagios a personas vulnerables.

A partir del 6 de octubre la campaña se extenderá a residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre, la vacunación estará disponible para las personas de 80 años o más y los grandes dependientes en sus domicilios. Desde el 20 de octubre, se incluirá a las personas de 70 años o más y a las de 5 años o más con patologías crónicas. El 27 de octubre se sumarán las personas de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias. Este año, como novedad, se refuerza la protección familiar pudiéndose vacunar de forma conjunta los convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas.

Ampliación del sistema de notificaciones

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha informado de la reciente ampliación que se ha llevado a cabo en el servicio de notificaciones del SAS. Desde el pasado 22 de septiembre, los usuarios que tengan actualizados sus datos de contactos en el SAS recibirán un SMS recordándole su próxima cita médica. Este sistema, para el que anteriormente había que estar suscrito, ahora se realiza automáticamente sin necesidad de suscripción.

Este sistema de notificaciones, que se irá ampliando de forma escalonada a la atención hospitalaria, también ofrece información relevante en salud sirviendo de recordatorio para gestionar nuestra cita con el cribado de cáncer de colon o el de cuello de útero. «Con este sistema lo que queremos es evitar el absentismo en las consultas de los centros de salud que se sitúan en torno al 7% en la provincia», ha dicho Navarro