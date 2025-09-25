Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia Navarro junto a Enrique Vargas y Carlos Bautista, hoy, en el centro de salud de La Roca. SUR

La vacunación contra la bronquiolitis reduce un 90% las hospitalizaciones en Málaga

La delegada del Gobierno de la Junta recuerda que la campaña comenzó el 22 de septiembre y que se espera inmunizar a 10.200 menores en la provincia

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:59

La campaña de vacunación contra la bronquilitis de la Junta de Andalucía ha permitido, en sólo dos campañas, «reducir un 90% las hospitalizaciones de menores ... por esta enfermedad» en Málaga y provincia, según ha informado hoy la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, quien ha ofrecido una rueda de prensa en el centro de salud de La Roca junto al delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, y el gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Vargas, una vez que las vacunaciones comenzaron el pasado 22 de septiembre y está previsto que continúen hasta el 31 de marzo de 2026, alcanzando así la tercera campaña.

