UGT exige más personal para la UCI de Pediatría del Materno: «Están agotados»

El sindicato UGT ha denunciado hoy que falta personal en la UCI de Pediatría del Personal Materno Infantil de Málaga capital, de forma que se ... saca a trabajadores de este servicio para que atiendan otros y se da también la misma situación de forma inversa, es decir, sanitarios de otras unidades acuden a esta a trabajar. Los enfermeros de este destino, dice el sindicato, se niegan a doblar turnos, de manera que la central reclama más personal.

El delegado sindical Carlos Bueno indica que los niños ingresados en esta unidad requieren de un cuidado y preparación especiales, «sacan a gente de la UCI de Pediatría y las mueven a otras, no se cubre el puesto, el servicio cojea». Los que proceden de otros servicios, dice el sindicato, no reúne los conocimientos específicos necesarios para trabajar en ese departamento, lo que pone en peligro «la seguridad y la salud de los profesionales, dado que sufren mucho estrés».

«Se niegan a doblar más turnos, no quieren meter la pata, están agotados», recalca Bueno, quien pide más contratos para todos estos servicios. «Todos los días falta gente, lo de la UCI de Pediatría clama a los cielos. El hospital colapsa este verano. Van a tener que cerrar plantas para reducir la contratación», denuncia.

El Hospital Regional Universitario de Málaga dice mantener «una planificación asistencial en permanente revisión, con el fin de garantizar una respuesta ágil y adecuada a unas necesidades que pueden variar a lo largo del año. Esta estrategia organizativa permite adaptar los recursos disponibles de forma responsable y efectiva».

Asimismo, el centro quiere ser «categórico». «Los estudiantes en formación no han estado, no están ni estarán, en ningún caso, a cargo de unidades o plantas asistenciales. Su intervención se limita estrictamente a funciones formativas, definidas en sus planes de estudios y siempre realizadas bajo la supervisión directa de profesionales cualificados, tanto del ámbito facultativo como de enfermería», precisa. «La asistencia a los pacientes y la gestión de las necesidades laborales son responsabilidad exclusiva del personal del hospital. No existe ninguna excepción a esta norma», destaca el centro.

En relación con el punto concreto en que se menciona a la unidad de cuidados críticos pediátricos, el hospital «garantiza que los profesionales que atienden en este espacio están plenamente capacitados para ofrecer el tratamiento adecuado que requieren este tipo de pacientes».

«La seguridad y la calidad en la atención a los pacientes son principios irrenunciables que guían cada una de las decisiones y actuaciones del hospital», agrega.