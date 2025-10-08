Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Final de un túnel y viaducto en la línea de alta velocidad Antequera-Granada. SUR

Todos los trabajos para reducir el tiempo de viaje en la alta velocidad a Granada están ya activados

El Ministerio de Transportes adjudica el último tramo que estaba pendiente de comenzar, dentro de la Variante de Loja, con un plazo de tres años

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:34

La línea ferroviaria que une Antequera con Granada se podrá llamar por fin de alta velocidad dentro de tres años. Este es el plazo de ... ejecución para el último tramo del proyecto de la Variante de Loja-Valle del Genil, que el Ministerio de Transportes ha adjudicado hoy por 283,3 millones (IVA incluido), a través de Adif.

