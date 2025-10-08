Todos los trabajos para reducir el tiempo de viaje en la alta velocidad a Granada están ya activados

La línea ferroviaria que une Antequera con Granada se podrá llamar por fin de alta velocidad dentro de tres años. Este es el plazo de ... ejecución para el último tramo del proyecto de la Variante de Loja-Valle del Genil, que el Ministerio de Transportes ha adjudicado hoy por 283,3 millones (IVA incluido), a través de Adif.

Las obras consistirán ahora en la construcción de la plataforma ferroviaria, con un trazado de 7,9 kilómetros, en el que más de una tercera parte discurre en túnel o viaducto. De este modo, todos los tramos de la Variante de Loja (de 19 kilómetros) se encuentran con las obras adjudicadas, en ejecución o finalizadas.

La línea granadina se abrió a la circulación tras sólo una adaptación de la vía antigua de Loja, que obliga a reducir al mínimo la velocidad de paso y penaliza notablemente el uso del ferrocarril y las frecuencias. Por tanto, esta mejora permitirá un tiempo de trayecto mucho más rápido y competitivo; además de abrirlo a la competencia privada y aumentar notablemente las frecuencias entre Málaga, Granada y Madrid.

Estructuras principales

La nueva plataforma estará dotada de vía doble en ancho estándar, con los parámetros de alta velocidad. El tramo del Valle del Genil, que discurrirá por los términos municipales de Loja, Salar y Huétor-Tajar, es el más largo de la Variante de Loja. Este incluye grandes estructuras, tales como el túnel del Cerro de los Limones, el más largo, con 1.295 metros. El viaducto del Genil, con 794 metros, permitirá salvar tanto el río homónimo como su vega, además de la autovía A-92. El viaducto de Salar (693 m), que salvará el valle del arroyo de Salar, las edificaciones situadas en el mismo y la carretera A-4155.

El nuevo tramo incluye grandes estructuras, tales como el túnel del Cerro de los Limones, el más largo, con 1.295 metros

El proyecto ha sido coordinado con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, con el objetivo de salvaguardar el Bien de Interés Cultural Villa Romana de Salar, incorporando medidas específicas para evitar la alteración arqueológica y preservando su valor histórico. Además, se han previsto medidas de protección medioambiental durante la ejecución de las obras. El tramo se completa con cuatro pasos superiores y dos pasos inferiores para la reposición de carreteras y caminos.

El nuevo trazado de la variante se compone de cuatro tramos: variante de Loja-Valle del Genil, que se adjudica ahora; variante de Loja-Riofrío, de 3,2 km en construcción desde 2024 por 49 millones de euros; variante de Loja-A92, cuyas obras se han iniciado este año por 48,7 millones de euros para una longitud de 6,3 km, y el tramo correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla-Granada, ya concluido.

En paralelo, se ha dado un impulso a los trabajos para duplicar la vía en otros tramos de la LAV Antequera-Granada ya en servicio. Así, se ha licitado por 8,5 millones de euros la adquisición de balasto que se destinará a un tramo de 46 km; y se ha adjudicado otro contrato para el suministro de traviesas por 9,6 millones. Estas inversiones reforzarán la capacidad de la infraestructura en la conexión de Granada a la red de alta velocidad, que es eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía.