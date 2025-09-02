Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toni Valero, ayer. SUR

Toni Valero insta a la Junta a aceptar la reducción de la deuda para Andalucía

«Andalucía no es una sucursal del PP de Madrid», advierte a Juanma Moreno

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El líder de IU en Andalucía, Toni Valero, atendió este lunes a los medios de comunicación con motivo del inicio del curso político. El ... líder de IU afirmó que el presidente Juanma Moreno «tiene la obligación de aceptar esa quita de deuda para favorecer a los andaluces y a las andaluzas y no hacer de correa de transmisión de Génova» y reclamó a la Junta «un giro de 180 grados, que abandone la confrontación y se ponga de parte de los intereses» de Andalucía, que, ha recalcado, «no es la sucursal del PP de Madrid».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    El nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, el parque Ibn al-Baytar, empieza a tomar vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Toni Valero insta a la Junta a aceptar la reducción de la deuda para Andalucía

Toni Valero insta a la Junta a aceptar la reducción de la deuda para Andalucía