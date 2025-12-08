El tiempo en Málaga: previsión para el martes, 09 de diciembre de 2025

No permitas que el clima arruine tus planes en Málaga. Consulta nuestra previsión meteorológica completa y prepárate para cualquier eventualidad con detalles de temperatura, climatología, ... probabilidad de lluvia, precipitaciones y viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como AEMET, es la institución gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de información meteorológica en España. Fundada en 1887, la AEMET desempeña un rol vital en la sociedad española al proporcionar pronósticos del tiempo precisos, alertas y avisos para mantener informada a la población sobre las condiciones meteorológicas. Además de su función de pronóstico, la agencia juega un papel esencial en la supervisión y seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, contribuyendo así a la seguridad de las personas y a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con el clima.

La AEMET opera una extensa red de estaciones meteorológicas, radares y satélites, lo que le permite ofrecer datos actualizados y fiables en todo el territorio español. Asimismo, se encarga del estudio y análisis de datos climáticos a largo plazo, lo que resulta fundamental para comprender los patrones climáticos y sus tendencias. En definitiva, la AEMET desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que proporciona información que incide en la toma de decisiones y en la planificación de actividades que dependen de las condiciones meteorológicas, como la agricultura, la navegación y la gestión de recursos hídricos, entre otras.