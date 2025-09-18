Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La autoadministración de testosterona está contraindicada. Sólo debe hacerse bajo prescripción médica. SUR

Testosterona, ¿la hormona de la eterna juventud?: Muchos suplementos que prometen subirla tienen «efecto placebo»

Andrólogos y endocrinos afirman que la causa más frecuente de que los niveles de la hormona sean bajos es la obesidad

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:40

Millones de hombres en todo el mundo, sobre todo cuando llegan a la madurez (más de 35 O 40 años), han comenzado a tomar suplementos ... con el fin de incrementar sus niveles de testosterona. «Esta es la hormona masculina por antonomasia y está relacionada con la virilidad y con la fuerza», afirma el doctor José Carlos Hernández García, que pertenece al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional Universitario de Málaga. La testosterona comienza a reducirse en la edad adulta, pero tanto el doctor Hernández García como el urólogo y andrólogo Rodrigo García-Baquero, que trabaja en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y la clínica sevillana Andromedi, además de representar a la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA), recomiendan que el tratamiento para subir esta hormona se haga siempre bajo supervisión médica, dado los graves riesgos que entraña adquirir en el mercado negro o en páginas web de dudosa legalidad tanto los inyectables intramusculares como los geles. Los suplementos no encierran peligro, pero son, en opinión de los sanitarios, placebos.

